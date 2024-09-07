FESTIVAL FACE& SI – 47 TER / RIDSA / ROLAND CRISTAL GRAND CHAPITEAU – MOUILLERON LE CAPTIF Mouilleron Le Captif
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FESTIVAL FACE& SI – 47 TER / RIDSA / ROLAND CRISTAL GRAND CHAPITEAU – MOUILLERON LE CAPTIF Mouilleron Le Captif, samedi 7 septembre 2024.
FACE& SI – 1 JOUR VENDREDI 6 SEPTEMBRE : BERTIGNAC-NAIVE NEW BEATERS-LES YEUX D’LA TETE-DYNAMITE SHAKERS VILLAGE ANIMESAMEDI 7 SEPTEMBRE : 47 TER–RIDSA-ROLAND CRISTAL-COLT VILLAGE ANIMEOuverture des portes : 18h le vendredi et 15h30 le samedi
Tarif : 22.00 – 32.20 euros.
Début : 2024-09-07 à 19:00
GRAND CHAPITEAU – MOUILLERON LE CAPTIF PARC DE BEAUPUY 85000 Mouilleron Le Captif 85