Festival Fabrique Le Hasard Ludique, 4 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

de 12h à 2h

gratuit

Le festival Fabrique revient pour une 4e édition ! Rendez-vous les 3, 4 et 5 septembre au Hasard Ludique : les voisins et les voisines vous ont concocté une programmation aux petits oignons !

Pendant ces 3 jours de folie, cette belle équipe propose une grande fête sous le signe des retrouvailles et de l’aventure : retrouvons-nous pour des concerts enflammés et des dj sets détentes, partons à la chasse au trésor ludique dans le quartier, voyageons ensemble grâce aux ateliers engagés….

Le tout en accès libre !

PROGRAMME

samedi 04 septembre

Chasse au trésor : en quête de nature en ville

Un jeu de piste ludique pour (re)découvrir la nature dans votre quartier.

sam. 04.09 ~ de 12h à 19h

La Baladrag : balade sonore dans le quartier

Catherine Pine O’Noir te raconte les Épinettes ! Pour plus de confort auditif, n’oubliez pas vos écouteurs !

sam. 04.09 de 12h à 19h

« Green power » : l’écologie sera féministe ou ne sera pas

Débat et atelier sur l’écoféminisme

sam. 04.09 ~ de 14h à 19h

Fresque participative

Libère l’artiste qui est en toi et participe à la création d’une fresque colorée guidée par la talentueuse Gladpow

sam. 04.09 ~ de 15h à 18h

Conférence parfumée

Voyageons ensemble autour des huiles essentielles et de leurs mythes par Carole Trequattrini

sam. 04.09 ~ 15h30

Ateliers d’automassages

Do In Yourself : le geste bien-être à portée de main

sam. 04.09 ~ 16h30 & 17h30

DJSiestes

Confortablement installé.e dans un transat, laisse toi porter par les sets au casque de Vodkakoka (samedi) et Dizonord (dimanche)

sam. 04.09 ~ 17h>20h

Conférence gesticulée sur la parentalité et sur l’écoféminisme de Gwennyn Tanguy

« En avoir ou pas » sam. 04.09 ~ 19h>20h30

Boom casquée des voisins·es

Viens te déhancher sur une playlist concoctée spécialement par les voisins et les voisines sur les rails de la petite ceinture !

sam. 04.09 ~ 20h30>21h30

Food movie : projection en plein air

Installés·es sur des transat avec votre casque, projection de Soul Kitchen (samedi) et des Délices de Tokyo (dimanche) sur la petite ceinture

sam. 04.09 ~ 22h sur réservation

: location de casque sur place

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)



Contact :Le Hasard Ludique 09 81 98 67 55 coucou@lehasardludique.fr https://www.facebook.com/events/968873150535004 https://www.facebook.com/events/968873150535004

