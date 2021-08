Paris Le Hasard Ludique Paris Festival Fabrique Le Hasard Ludique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le vendredi 3 septembre 2021

de 20h à 2h

gratuit

Le festival Fabrique revient pour une 4e édition ! Rendez-vous les 3, 4 et 5 septembre au Hasard Ludique : les voisins et les voisines vous ont concocté une programmation aux petits oignons ! endant ces 3 jours de folie, cette belle équipe propose une grande fête sous le signe des retrouvailles et de l’aventure : retrouvons-nous pour des concerts enflammés et des dj sets détentes, partons à la chasse au trésor ludique dans le quartier, voyageons ensemble grâce aux ateliers engagés…. Le tout en accès libre ! PROGRAMME vendredi soirée d’ouverture **concerts** : ↝ Ucci Why ↝ Matcha ↝ + dj set bientôt annoncé ven. 03.09 ~ 20h Événements -> Fête / Parade Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

