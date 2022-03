Festival-Exposition Art View Salle festive Nantes Nord, 21 avril 2022, Nantes.

2022-04-21

Horaire : 10:30 23:30

Gratuit : non Prix libre. Tous publics

L’association Art View & Art View Production organise la première édition du Festival-Exposition Art View sur les journées du 21 et 22 Avril 2022. Cet événement a pour but de promouvoir et de mettre en avant un maximum d’artistes nantais. L’événement accueillera également des commerces locaux ainsi que des structures prônant l’art et la culture, ce qui permettra à chacun d’agrandir son réseau. Ces deux journées seront rythmées par une exposition proposée de 10H30 à 18H avec Dj sets, qui se poursuivra avec des concerts de 20H à minuit. Une soixantaine d’artistes et acteurs locaux de tous niveaux et pluridisciplinaires seront présents sur ces deux jours, comme la friperie Ronin, le rappeur Nohjo, la tatoueuse Tancarville ou le cinémagrapheur Jacques Pinault (jacopinow). Cinq espaces sont également prévus et dédiés à la littérature, la photographie/audiovisuel, les arts plastiques et digitaux (design, graphisme), la mode/commerces locaux/organismes et enfin un espace tatoueur sera proposé. Un bar et un foodtruck sera également à disposition.

Salle festive Nantes Nord adresse1} Nantes Nord Nantes 44300

0617463126 https://www.instagram.com/art.viewnantes/