Festival Expoésie – Soirée argentine Agonac Agonac Catégories d’évènement: Agonac

Dordogne

Festival Expoésie – Soirée argentine Agonac, 18 mars 2022, Agonac. Festival Expoésie – Soirée argentine Médiathèque « Laurent de Graulier 10 Avenue de la Beauronne Agonac

2022-03-18 – 2022-03-18 Médiathèque « Laurent de Graulier 10 Avenue de la Beauronne

Agonac Dordogne Agonac EUR 15 15 Jeudi 17 mars Soirée argentine Médiathèque d’Agonac – soirée argentine 18 h

lecture-rencontre de Roxana Páez 18 h 45

« Medianeras », film argentin de Gustavo Taretto

Martin, web-designer phobique, a du mal à s’extraire de son monde virtuel et de son isolement. Mariana, perdue à la suite d’une longue relation, habite dans l’immeuble d’en face, mais ils ne se sont jamais rencontrés… dîner argentin

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

