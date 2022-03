Festival Expoésie – Remise des prix Expoésie Jeunesse + vernissage expo Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Festival Expoésie – Remise des prix Expoésie Jeunesse + vernissage expo Périgueux, 11 mars 2022, Périgueux. Festival Expoésie – Remise des prix Expoésie Jeunesse + vernissage expo Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux

2022-03-11 – 2022-04-14 Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou

Périgueux Dordogne Du 11 mars au 14 avril Remise des prix Expoésie Jeunesse + vernissage expo 16 mars Remise des prix Expoésie Jeunesse (amphithéâtre Jean-Moulin)

+ lectures des enfants 18 h

vernissage d’une exposition de poésie jeunesse, « Poèmes de près et de loin », d’après un livre d’Hervé Brunaux (textes) et Jean-Luc Parant (dessins) + lectures des deux auteurs + séance de dédicaces (salle d’exposition) Avec la participation de la librairie Marbot. Du 11 mars au 14 avril Remise des prix Expoésie Jeunesse + vernissage expo 16 mars Remise des prix Expoésie Jeunesse (amphithéâtre Jean-Moulin)

+ lectures des enfants 18 h

vernissage d’une exposition de poésie jeunesse, « Poèmes de près et de loin », d’après un livre d’Hervé Brunaux (textes) et Jean-Luc Parant (dessins) + lectures des deux auteurs + séance de dédicaces (salle d’exposition) Avec la participation de la librairie Marbot. +33 5 53 45 65 45 Du 11 mars au 14 avril Remise des prix Expoésie Jeunesse + vernissage expo 16 mars Remise des prix Expoésie Jeunesse (amphithéâtre Jean-Moulin)

+ lectures des enfants 18 h

vernissage d’une exposition de poésie jeunesse, « Poèmes de près et de loin », d’après un livre d’Hervé Brunaux (textes) et Jean-Luc Parant (dessins) + lectures des deux auteurs + séance de dédicaces (salle d’exposition) Avec la participation de la librairie Marbot. Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Périgueux Adresse Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Ville Périgueux lieuville Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Departement Dordogne

Périgueux Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Festival Expoésie – Remise des prix Expoésie Jeunesse + vernissage expo Périgueux 2022-03-11 was last modified: by Festival Expoésie – Remise des prix Expoésie Jeunesse + vernissage expo Périgueux Périgueux 11 mars 2022 Dordogne Périgueux

Périgueux Dordogne