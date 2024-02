Festival Expoésie Périgueux, mardi 12 mars 2024.

Festival Expoésie Périgueux Dordogne

Déjà 23 ans qu’à Périgueux et en Dordogne la poésie s’évade de son cocon de papier, prend l’air, s’élance en liberté à la rencontre du public, de tous les publics. Elle se fait gourmande ou se métisse avec délice au contact des autres arts, pour envahir les places, les rues, les médiathèques, les librairies, les galeries, les musées, les établissements scolaires. Propulsé plein poème dans une troisième décennie, le festival Expoésie continue à accueillir des figures marquantes de la francophonie, tout autant qu’il s’attache en permanence à la découverte de nouveaux talents. Poètes et artistes en chair et en voix, pour un rendez-vous unique en France !

Et toujours à la fin, on danse !

Toutes les manifestations sont gratuites*. .

