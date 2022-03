Festival Expoésie – Concert “à la ligne” Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Vendredi 18 mars Sans Réserve – 21 h 30 Concert : « À la ligne », par Michel Cloup Duo et Pascal Bouaziz À la ligne (La Table ronde) est le premier roman de Joseph Ponthus, auteur malheureusement disparu en 2021. C'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire qui inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves. Écrite comme un long poème, cette odyssée ouvrière est mise en musique rock-électro, tel un combat « humain contre homme-machine ». première partie : Stupid People *Tarifs 14 euros sur place, 12 en prévente.

