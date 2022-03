Festival Expoésie – Ciné Cinéma (Multiplexe CGR) Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Festival Expoésie – Ciné Cinéma (Multiplexe CGR) Périgueux, 14 mars 2022, Périgueux. Festival Expoésie – Ciné Cinéma (Multiplexe CGR) Place Francheville Cinéma CGR Périgueux Périgueux

2022-03-14 20:00:00 – 2022-03-14 Place Francheville Cinéma CGR Périgueux

Périgueux Dordogne Lundi 14 mars Ciné Cinéma (Multiplexe CGR) – 20 h « Seule la Terre est éternelle », film documentaire de François Busnel et Adrien Soland, en avant-première Un homme rentre chez lui, au cœur des grands espaces. Sans doute sait-il qu’il va bientôt mourir. Il raconte. Sa vie – qu’il a brûlée par les deux bouts et qui se confond avec l’histoire de l’Amérique. Les Indiens… Les marges… La nature sauvage… Il est un grand poète et romancier américain. Jim Harrison, une vie de création. À travers lui, un portrait captivant des États-Unis, émaillé d’archives personnelles inédites. * Tarifs 9,90/7,80/7,30/5 euros En partenariat avec Ciné Cinéma. Lundi 14 mars Ciné Cinéma (Multiplexe CGR) – 20 h « Seule la Terre est éternelle », film documentaire de François Busnel et Adrien Soland, en avant-première Un homme rentre chez lui, au cœur des grands espaces. Sans doute sait-il qu’il va bientôt mourir. Il raconte. Sa vie – qu’il a brûlée par les deux bouts et qui se confond avec l’histoire de l’Amérique. Les Indiens… Les marges… La nature sauvage… Il est un grand poète et romancier américain. Jim Harrison, une vie de création. À travers lui, un portrait captivant des États-Unis, émaillé d’archives personnelles inédites. * Tarifs 9,90/7,80/7,30/5 euros En partenariat avec Ciné Cinéma. +33 5 53 03 92 91 Lundi 14 mars Ciné Cinéma (Multiplexe CGR) – 20 h « Seule la Terre est éternelle », film documentaire de François Busnel et Adrien Soland, en avant-première Un homme rentre chez lui, au cœur des grands espaces. Sans doute sait-il qu’il va bientôt mourir. Il raconte. Sa vie – qu’il a brûlée par les deux bouts et qui se confond avec l’histoire de l’Amérique. Les Indiens… Les marges… La nature sauvage… Il est un grand poète et romancier américain. Jim Harrison, une vie de création. À travers lui, un portrait captivant des États-Unis, émaillé d’archives personnelles inédites. * Tarifs 9,90/7,80/7,30/5 euros En partenariat avec Ciné Cinéma. Place Francheville Cinéma CGR Périgueux Périgueux

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Périgueux Adresse Place Francheville Cinéma CGR Périgueux Ville Périgueux lieuville Place Francheville Cinéma CGR Périgueux Périgueux Departement Dordogne

Périgueux Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Festival Expoésie – Ciné Cinéma (Multiplexe CGR) Périgueux 2022-03-14 was last modified: by Festival Expoésie – Ciné Cinéma (Multiplexe CGR) Périgueux Périgueux 14 mars 2022 Dordogne Périgueux

Périgueux Dordogne