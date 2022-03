Festival Expoésie – Buffet + performances + musique Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux Dordogne Samedi 12 mars Buffet + performances + musique buffet « Poésie Express » : entre les dégustations, lectures-performances d’Agnès Aubague, Esther Ferrer, Jérôme Game, Joël Hubaut, Laure Limongi, Natyot, Frédérique Soumagne

+ lecture-performance de Charles Pennequin

+ musique-performance vintage de DJ Fitness Club et sa boîte de nuit à pédales

Vous voulez écouter vos tubes préférés ? Eh bien pédalez, ou faites pédaler pour mieux vous trémousser ! Avec les partenariats de : vins de Julien de Savignac, produits gourmands autour du canard par les Foies gras du Périgord, Caviar de Neuvic, Le Rocher de Guyenne, chocolat Joseph, desserts Mademoiselle Desserts *Réservation indispensable pour la soirée complète (non fractionnable) : feroce.marquise@gmail.com ou 06 72 83 67 74, PAF 10 €.

