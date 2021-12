Périgueux Expoésie - Périgueux Dordogne, Périgueux Festival Expoésie, 21e édition Expoésie – Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Festival Expoésie, 21e édition Expoésie – Périgueux, 8 mars 2022, Périgueux. Festival Expoésie, 21e édition

du mardi 8 mars 2022 au samedi 19 mars 2022 à Expoésie – Périgueux

Tout le programme sur [https://ferocemarquise.org](https://ferocemarquise.org)

Entrée libre

La poséie se fait gourmande ou se métisse avec délices au contact des autres arts. Poètes et artistes en chair et en voix, pour un rendez-vous toujours unique en France. Expoésie – Périgueux 24 000 Périgueux Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T18:00:00 2022-03-08T19:30:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Expoésie - Périgueux Adresse 24 000 Périgueux Ville Périgueux lieuville Expoésie - Périgueux Périgueux