Festival EXPLOR’ESPACE Beffroi de Montrouge, 5 novembre 2021, Montrouge.

Date et horaire exacts : Du 5 au 7 novembre 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 10h à 22h

gratuit

Explor’Espace, le premier festival d’astronomie immersif et interactif en France ! Rendez-vous au Beffroi de Montrouge du 5 au 7 novembre 2021 ! Retrouvez toutes les informations ici : https://bit.ly/espace2021 Petits et grands, de 10h à 22h, venez toucher du doigt le ciel et l’espace !

Explor’Espace, c’est une opportunité unique de participer à une quinzaine d’expériences issues des plus grands laboratoires de recherche, de dialoguer avec des grandes figures du domaine, d’assister à des spectacles où arts et astronomie se mêlent…

Un rendez-vous où le public est acteur de la conquête spatiale, et non plus seulement spectateur ! Venez piloter la jeep lunaire d’Apollo, sonder le sous-sol de Mars ou admirer l’explosion d’une supernova.. toutes ces expériences issues des plus grands instituts scientifiques européens seront à votre portée lors de ce festival exceptionnel.

Musiciens, plasticiens, magiciens… Ce festival mêlera l’art et les sciences avec notamment un grand spectacle alliant art du cirque et cosmologie.

Chaque jour, plusieurs conférences-débats, ateliers et grandes conférences : Nous vous offrons également la possibilité d’assister à des conférences en interaction avec le public, accessibles à tous et données par les chercheurs les plus prestigieux.

Des animations spéciales dédiées aux enfants sont proposées tout au long des trois jours : Manipulation d’instruments d’observation, Tourisme Lunaire, Valse à 3, les Planètes et leurs Lunes, les phases de la Lune, étoiles et constellations, observation solaire…

Des moments exceptionnels :

Charlie Duke, le dixième homme à avoir marché sur la Lune au cours de la mission Apollo 16, vous donne rendez-vous le samedi 6 novembre à 16h pour un récit exceptionnel de son aventure lunaire.

Rosemary Roosa, fille de l’astronaute d’Apollo 14 Stuart Roosa, sera également présente le samedi 6. Elle diffuse l’intérêt pour les sciences grâce à des graines produites par les « arbres de la Lune » nés des semences que son père avait emportées avec lui autour de la Lune.

Port du masque et présentation d’un pass sanitaire valide obligatoire.

CET ÉVÉNEMENT EST RÉALISÉ PAR L’ASSOCIATION FRANÇAISE D’ASTRONOMIE/CIEL&ESPACE EN PARTENARIAT AVEC : MAIRIE DE MONTROUGE / RÉGION ILE DE FRANCE / AMBASSADE US / CNES / CRÉDIT AGRICOLE / BEFFROI DE MONTROUGE / IPSA / CNRS / CEA / SORBONNE UNIVERSITÉ / UNIVERSCIENCE / LATMOS / ESA / OBSERVATOIRE DE PARIS / VALLÉE SUD / APLF / PLAS@PAR

Beffroi de Montrouge 2 place Emile Cresp Montrouge 92120

4 : Porte d’Orléans (545m) 4 : Alésia (1159m) Lignes 68, 126, 128 – Arrêt Mairie de Montrouge Ligne 3 arrêt Porte d’Orléans



Contact :Association Française d’Astronomie 0145898144 contact@afastronomie.fr https://www.afastronomie.fr/ https://www.facebook.com/afastronomie https://www.twitter.com/afastronomie

