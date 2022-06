Festival #ExploreParis : le Grand Paris à pied, à vélo… ou sur l’eau !, 1 juin 2022, .

Du mercredi 01 juin 2022 au vendredi 30 septembre 2022 :

. payant Visites à partir de 5 euros

Du 1er juin au 30 septembre, l’office du tourisme et des congrès de Paris, le département des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis Tourisme et Val-de-Marne Tourisme et Loisirs proposent un festival de balades à pied, à vélo et en croisières pour redécouvrir le territoire du Grand Paris. Plus de 1500 visites sont proposées.

Le Festival #ExploreParis est né d’une impulsion commune des signataires du Contrat de Destination « #ExploreParis, la ville augmentée » ayant pour ambition l’élargissement de la destination Paris aux trois départements de la petite couronne, la diversification de l’offre touristique et la promotion du slow tourisme.

Laissez-vous guider !

Voyage de la Chine à Belleville ou de l’Inde à La Courneuve, dégustation des bières artisanales du Grand Paris, expérience exclusive dans les coulisses du Stade de France, découverte des savoir-faire parisiens, ciné balades au bord du canal de l’Ourcq, Stand Up Paddle sur la Marne ou encore découverte d’un élevage d’ânesses laitières aux portes de Paris… Retrouvez toutes les visites ICI

Tous en selle !

Profitez de magnifiques escapades à vélo pour découvrir les paysages et les secrets du Grand Paris, voyagez sur deux roues au cœur de l’art contemporain et des cultures urbaines… Toutes les balades à vélo sont répertoriées ICI

Larguez les amarres !

Prenez le large lors de croisières étonnantes à travers le Grand Paris. Naviguez jusqu’à Sèvres et faites escale au Parc de l’île Saint-Germain, arpentez les bords de Marne et leurs mythiques guinguettes, ou empruntez le canal de Saint-Denis pour découvrir un patrimoine culturel exceptionnel et les transformations du territoire en vue des Jeux olympiques de 2024. Retrouvez toutes les croisières ICI

Des balades à petits prix

Sur la plateforme Explore Paris, les internautes pourront bénéficier d’une réduction de 25 % sur les visites proposées grâce au code EXPLOREPARIS25 (dans la limite des places disponibles, hors croisières) et découvrir ainsi une offre inédite dans la capitale et dans le Grand Paris.

L’opération « Larguez les amarres » est réalisée en partenariat avec les opérateurs croisière Canauxrama et Paris Canal.

Contact : https://exploreparis.com

© CRT Paris-Ile-de-France – Amélie Laurin Festival #ExploreParis