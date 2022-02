FESTIVAL EVERYBODY Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

FESTIVAL EVERYBODY Carreau du Temple, 18 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 18 février 2022 au mercredi 23 février 2022 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

Everybody est un nouveau festival initié par Le Carreau du Temple qui interroge la place du corps dans nos sociétés contemporaines. Pendant six jours, du 18 au 23 février, le public est invité à découvrir le travail d’artistes qui font des représentations du corps le centre de leurs projets. Parce qu’une réflexion profonde anime notre société autour d’une réappropriation des corps dans toute leur diversité, il apparaît essentiel aujourd’hui de donner la parole aux artistes pour découvrir leurs regards affûtés et susciter le débat. Au programme de cette première édition, des spectacles de danse engagés et inspirants, un ball voguing festif, des cours et ateliers de pratiques corporelles (pilates, yoga, voguing, afro-house…), une exposition d’art contemporain et ;des installations participatives, des projections, un espace enfant, etc Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller Paris 75003 Contact : https://www.carreaudutemple.eu/ Date complète :

2022-02-18T11:00:00+01:00_2022-02-18T19:00:00+01:00;2022-02-19T11:00:00+01:00_2022-02-19T19:00:00+01:00;2022-02-20T11:00:00+01:00_2022-02-20T19:00:00+01:00;2022-02-21T11:00:00+01:00_2022-02-21T19:00:00+01:00;2022-02-22T11:00:00+01:00_2022-02-22T19:00:00+01:00;2022-02-23T11:00:00+01:00_2022-02-23T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Carreau du Temple Adresse 4 rue Eugène Spuller Ville Paris lieuville Carreau du Temple Paris Departement Paris

Carreau du Temple Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

FESTIVAL EVERYBODY Carreau du Temple 2022-02-18 was last modified: by FESTIVAL EVERYBODY Carreau du Temple Carreau du Temple 18 février 2022 Carreau du temple Paris Paris

Paris Paris