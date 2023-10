Festival Everybody 2024, troisième édition autour du corps contemporain Le Carreau du Temple Paris, 9 février 2024, Paris.

Du vendredi 09 février 2024 au mardi 13 février 2024 :

.Tout public. payant

Entrée libre sauf spectacles et cours

Initié par Le Carreau du Temple, le Festival Everybody revient pour une troisième édition en poursuivant son interrogation sur la place du corps dans nos sociétés contemporaines.

Quelle est la place du corps dans nos sociétés contemporaines ? Donner à découvrir des artistes connus ou méconnus, mais soudés par leur engagement autour de ces questions des corps multiples, tel est le pari d’Everybody, toujours plus audacieux, toujours plus précieux !

Pendant cinq jours, le festival présente des propositions artistiques qui placent la représentation du corps au cœur de leurs projets. Quels regards portent les artistes sur les stéréotypes liés notamment au genre, à la couleur de peau, à l’âge, au handicap dans notre société ? Dans le contexte actuel, comment abordent-iels la question des identités et des différences ? La nécessité de ce rendez-vous à la fois fou et sérieux n’est plus à prouver, et son déploiement coule de source. Trois formats, trois lieux, trois atmosphères… Un confidentiel Studio de Flore, l’immense Halle, une confortable salle de spectacle pour s’immerger différemment dans un sujet de taille : le corps dans tous ses états. Du plus performant au plus étrange, le corps physique, ou plutôt sa perception, en dit long sur le corps social et politique qui modèle nos regards. Traverser l’aventure festivalière Everybody, c’est l’assurance de prendre un bain bouillonnant d’esthétiques diverses, de point de vue pluriels et internationaux, sur des chemins uniques entre des formes hybrides et étonnantes, pour en sortir bodybuildé d’une approche affûtée de la diversité.

Au programme : spectacles et performances, ateliers et cours de danse, installations d’art contemporain,

ball voguing…

Artistes invité·e·s : Julien Andujar, Kamilé Gudmonaité, Marta Izquierdo Muñoz, Georges Labbat, La Famille Maraboutage, Sylvain Riéjou, Alexandre Roccoli (programmation en cours)

Programme complet sur le site Internet en décembre 2023.

Festival accessible aux personnes malentendantes

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://weez.li/3W52A5MG +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/3W52A5MG

CDT