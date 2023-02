Festival Everybody 2023, deuxième édition autour du corps contemporain Le Carreau du Temple, 17 février 2023, Paris.

Du vendredi 17 février 2023 au mardi 21 février 2023 :

. gratuit sous condition

Entrée libre sauf spectacles, ateliers et cours

Le Festival Everybody revient pour questionner la place du corps dans nos sociétés contemporaines, pour une 2e édition du 17 au 21 février 2023.

Pendant cinq jours, du 17 au 21 février 2023, le Festival Everybody présente des propositions artistiques qui placent la représentation du corps au cœur de leurs projets. Quels regards portent les artistes sur les stéréotypes liés notamment au genre, à la couleur de peau, au handicap… dans notre société ? Dans le contexte actuel, comment abordent-iels la question des identités et des différences ?

À l’appui de spectacles, mais aussi d’installations d’art contemporain, de battle waacking, de cours de danses et de bien-être, de rencontres, Everybody entend ainsi questionner chaque année le langage du corps à destination de tous les publics.

Spectacles

Le Carreau du Temple a choisi de donner la parole aux chorégraphes et metteur·euse·s en scène à travers huit spectacles intransigeants, enthousiasmants, parfois provocants, qui nous permettront de mieux partager des idées et de susciter le débat.

Nos corps vivants d’Arthur Perole

Vendredi 17 février à 19h & samedi 18 février 2023 à 21h30

Onironauta de Tânia Carvalho

Vendredi 17 février à 20h30 & samedi 18 février 2023 à 20h

Happy Hype du Collectif Ouinch Ouinch X Mulah

Vendredi 17 février à 21h30 & samedi 18 février 2023 à 18h30

Nulle part & partout de Myriam Gourfink

Samedi 18 février 2023 à 14h30

sHommeS XY de Julie Lamoine

Dimanche 19 février 2023 à 14h

Plutôt vomir que faillir de Rébecca Chaillon

Lundi 20 et mardi 21 février 2023 à 18h30

Forme(s) de vie d’Éric Minh Cuong Castaing

Lundi 20 et mardi 21 février 2023 à 20h30

Manifesto Transpofágico de Renata Carvalho

Lundi 20 et mardi 21 février 2023 à 21h30

Battle Waacking

Figure incontestée de la discipline en France, Mounia Nassangar anime une compétition de Waacking avec la crème de la crème des Waackeurs, un show performatif à l’occasion du Festival Everybody !

Cours de danse

Des cours XXL de danse émergentes et urbaines dispensés par de grands noms et accessibles à toutes et tous, dans la Halle du Carreau du Temple !

Dansez comme au Crazy Horse avec Taïna de Bermudes, danseuse au Crazy Horse

Vendredi 17 février 2023 de 18h à 19h

Afrovibe dance workout avec Maryam Kaba (Afrovibe Dance Workout)

Samedi 18 février 2023 de 17h à 18h

Samedi 18 février 2023 de 17h à 18h

Danse en talon avec Andy Da Veiga

Dimanche 19 février 2023 de 12h30 à 13h30

Dimanche 19 février 2023 de 12h30 à 13h30

Waacking avec Princess Madoki

Dimanche 19 février 2023 de 15h à 16h

Dimanche 19 février 2023 de 15h à 16h

K-POP avec la K-Pop Dance Academy

Lundi 20 février 2023 de 18h à 19h

Lundi 20 février 2023 de 18h à 19h

Waacking avec Habibitch

Mardi 21 février 2023 de 12h30 à 13h30

Mardi 21 février 2023 de 12h30 à 13h30

Breakdance avec Break Dance Crew

Mardi 21 février 2023 de 16h30 à 17h30

Mardi 21 février 2023 de 16h30 à 17h30

House Dance avec Sharxxx

Mardi 21 février 2023 de 18h à 19h

Mardi 21 février 2023 de 18h à 19h

Cours de bien-être

Des cours XXL de bien-être dispensés par de grands noms et accessibles à toutes et tous, dans la Halle du Carreau du Temple !

Ballet Sculpt avec Hélène Renard

Vendredi 17 février 2023 de 12h30 à 13h30

Yoga en famille avec Marion Sebih et Paris Mômes

Samedi 18 février 2023 de 11h à 12h

Samedi 18 février 2023 de 11h à 12h

Yoga Vinyasa avec Mathilde Guibert (Yogifit)

Samedi 18 février 2023 de 12h30 à 13h30

Samedi 18 février 2023 de 12h30 à 13h30

80's Vibes avec Julie Granger

Dimanche 19 février 2023 de 11h à 12h

Dimanche 19 février 2023 de 11h à 12h

Swedish Fit (Gym suédoise) avec Swedish Fit®

Lundi 20 février 2023 de 12h30 à 13h30

Lundi 20 février 2023 de 12h30 à 13h30

Art contemporain

De l’art vidéo aux installations mouvantes, en passant par les expositions XXL, l’art contemporain investit Le Carreau du Temple pour questionner la place des corps dans la société contemporaine.

A normal working day | Day 3611 de Delgado Fuchs & Zimoun

Joystick de Madison Bycroft

Annie et BOXE d'Éric Minh Cuong Castaing

Aphakie (2021), Reversal I (2021), Reversal III (2021), Ascien (2019) et Template (2019) d'Eva Nielsen

(2021), 2021), (2021), (2019) et (2019) d’Eva Nielsen Exposition photo du Collectif Lova Lova

Ateliers et installations participatives

Tout au long du Festival Everybody, des ateliers, des installations et des dispositifs interactifs vont invitent à questionner la place du corps dans nos sociétés.

Ateliers

Drag King Butoh avec Victor Marzouk et Hélène Barrier

Dimanche 19 février 2023 de 13h à 20h – Adultes – 30€

Du croquis au dessin : capturer la dynamique des corps avec Joëlle Bondil

Dimanche 19 février 2023 de 11h30 à 12h30 et de 14h à 15h – À partir de 10 ans – 5€

En partenariat avec Paris Ateliers

Calligraphie persane : l’harmonie du corps par le geste écrit avec Aragorn Boulanger

Dimanche 19 février 2023 de 11h à 12h, de 12h30 à 13h30 et de 14h à 15h – À partir de 10 ans – 5€

En partenariat avec Paris Ateliers

Installations

Pile Poil avec Laurence Yared et Hadil Salih

Tous les jours de 14h à 18h en continu (dimanche de 12h à 16h) – À partir de 3 ans – Entrée libre

Corps et territoires avec l'École de Condé Paris

Tous les jours en continu – Tout public – Entrée libre

Tous les jours en continu – Tout public – Entrée libre

Dispositifs interactifs

Olfacto Gynéco avec Jeanne et Elia Chiche

Samedi 18 février de 14h à 18h et dimanche 19 février 2023 de 12h à 16h en continu – Tout public – Entrée libre

En partenariat avec Nez, le mouvement culturel olfactif

Parfum & genre avec l'École Supérieure du Parfum

Samedi 18 février de 14h à 18h et dimanche 19 février 2023 de 12h à 16h – Tout public – Entrée libre

Samedi 18 février de 14h à 18h et dimanche 19 février 2023 de 12h à 16h – Tout public – Entrée libre

Rencontres

Tout au long du Festival Everybody, rencontres et débats questionnent la place du corps dans nos sociétés avec artistes, militant·e·s et chercheur·se·s.

Corps dissidents

Quelle place occupe le corps dans les actions de désobéissance civile ?

Samedi 18 février 2023 de 15h30 à 16h30 – Entrée libre & accès libre en visio-diffusion

Avec les Rencontres de la Sorbonne

Invité·e·s : Bertrand Caltagirone – militant écologiste pour Dernière Rénovation, Charlotte Thomas-Hébert – chercheuse en sciences politiques et Mathis Guerraz – militante pour STRASS, Inverti·e·s et Solidaires étudiant·e·s

Rencontre dansée – Corps Jazz

Lundi 20 février 2023 de 14h à 16h – Entrée libre

Avec Patrick Acogny – chorégraphe, chercheur, pédagogue, danseur interprète, Patricia Alzetta – directrice du département danse du PSPBB, Wayne Barbaste – chorégraphe, pédagogue, directeur de la Compagnie Calabash, Aligne Laignel – enseignante en histoire de la danse jazz et conférencière, Carl Portal – danseur interprète, chorégraphe et pédagogue, et les étudiants DNSP Danse jazz 2ème et 3ème année du PSPBB (Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – Boulogne-Billancourt)

Corps en mutations

Comment s’inscrit le processus créatif face aux corps malades ?

Lundi 20 février 2023 de 16h30 à 17h30 – Entrée libre & accès libre en visio-diffusion

Avec les Rencontres de la Sorbonne

Invité·e·s : Jane Evelyn Atwood – photographe, Julia Palmieri Mattison – photographe, vidéaste et Camille Ropert – Photographe, réalisatrice

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://weez.li/FAGV76ZN 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/FAGV76ZN

© Collectif Lova Lova Festival Everybody 2023