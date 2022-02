Festival Everybody 2022 – Training danse Le Carreau du Temple, 18 février 2022, Paris.

Le Carreau du Temple propose des training de danse, à destination des danseurs professionnels et expérimentés, tous les jours lors du Festival Everybody.

Tous les matins, à 11h et pendant 1h, rendez-vous dans la Halle du Carreau du Temple pour un entraînement collectif dispensé par une ou un chorégraphe à destination des danseurs professionnels ou amateurs aguerris. Une occasion unique de partager la routine sportive de grands noms de la danse contemporaine, de creuser une thématique, rencontrer une esthétique…

Public concerné : Danseurs professionnels ou expérimentés (adultes uniquement)

Training danse avec Thierry Micouin

Vendredi 18 février 2022 de 11h à 12h / Entrée libre sans inscription

Le training débutera par un travail au sol permettant une prise de conscience des différentes parties du corps. Puis, un échauffement simple développera des notions d’écoute, de poids, d’appui et d’énergie. L’ancrage, le développement du centre, la fluidité, la mobilité du buste, le rebond et la pulsion seront explorés.

Parallèlement à son activité de danseur avec Catherine Diverrès, Boris Charmatz et Olivier Dubois, Thierry Micouin développe un travail de création dans le cadre de la compagnie T.M Project : le solo W.H.O en 2006, Backline en 2017, Men at Work go Slow ! en 2019 ou encore la pièce Eighteen avec sa fille Ilana en 2019. Depuis 2013, sa collaboration avec la plasticienne sonore Pauline Boyer fait naître les spectacles Double Jack en 2014 et Synapse en 2015, ainsi que les projets Faille en 2018 et Visages d’un Pays en 2021. Ils préparent une nouvelle pièce pour quatre danseur·ses Jour Futur en 2022.

Training danse avec Agnès Butet

Samedi 19 février 2022 de 11h à 12h / Entrée libre sans inscription

L’atelier de danse s’appuiera sur les techniques d’improvisation et d’autres méthodes somatiques (analyse du mouvement, Qi Gong du Wudang, …) et mettra en jeu des rapports entre représentations et mouvements. Il s’agira d’explorer individuellement et collectivement comment des images apparemment fixes sont peut-être plus mobiles que ce que l’on pourrait croire.

Performeuse, chorégraphe et pédagogue, formée aux approches contemporaines et post-modernes de la danse, Agnès Butet découvre tôt un goût pour l’étude du mouvement et nourrit un intérêt grandissant pour la question du corps comme enjeu relationnel et comme matière à penser. Son travail chorégraphique et pédagogique défend depuis les années 90 une approche sensible et sociale de la danse, du geste et de la perception, il cultive une pratique et une politique de l’attention. Elle travaille avec Gaëlle Bourges au sein de l’association Os depuis début 2014, prend part à différentes créations et à un ensemble de projets pédagogiques et culturels auprès de publics variés.

Training danse voguing avec Snake Ninja

Dimanche 20 février 2022 de 11h à 12h / Entrée libre sans inscription

Apprentissage des bases à l’intérieur d’une chorégraphie on FIRE !

Né le 22 août 1994 en Martinique dans la ville de Trinité, Snake Ninja est clubber, vogueur, danseur, modèle et chorégraphe autodidacte. Il est apparu dans divers événements localisés au Palais de Tokyo pour des performances nommées Ein romanze et Alphaville noire, dans des Fashion party en tant que danseur, dans des clubs, des festivals, des concerts, des Fashion shows et des événements privés. Snake Ninja fait partie de la House of Ninja de Paris, et participe de ce fait à plusieurs événements de la communauté Ballroom. Il possède le titre de « Premier dauphin modèle élégance Martinique 2014 », titre qui lui a valu aujourd’hui sa passion pour la mode. Snake Ninja est aussi connu comme étant la muse de la soirée « LA CREOLE », qui vise à déconstruire le terme « créole » connu dans la société comme étant la désignation de la population Outre-mer alors qu’il s’agit là de l’évocation d’un métissage généralisé. Sa carrière débute à son arrivée sur Paris en février 2014. Ex-animateur périscolaire, il se fait remarquer en soirée par ses looks avant-gardistes et extravagants, ainsi que sa façon de danser et de diffuser l’énergie à travers son corps. Snake Ninja travaille personnellement sur la thématique « la sensualité de l’homme » ainsi que « la sensualité quotidienne ».

Training danse avec Yves-Noël Genod

Mardi 22 février 2022 de 11h à 12h / Entrée libre sans inscription

Le training fera écho à la pièce Sur le Carreau qui s’est représentée dans ce même lieu du 19 septembre 2020 au 30 janvier 2022. L’accent est mis uniquement sur la présence, le sourire, l’expansion dans l’espace, le jeu avec l’espace. Pas d’échauffement « technique » guidé (s’échauffer avant, si besoin), mais la matière qui voyage dans la transformation des temps (l’apocalypse).

Metteur en scène, chorégraphe et interprète, Yves-Noël Genod travaille d’abord avec Claude Régy et François Tanguy (théâtre du Radeau). À partir de la pratique du contact improvisation, il dérive vers la danse et collabore avec Loïc Touzé. En 2003, à l’occasion d’une carte blanche au festival Let’s Dance du Lieu Unique (Nantes), ce dernier lui propose de fabriquer son premier spectacle. Intitulé En attendant Genod, ce spectacle s’appuie sur le modèle des standup anglo-saxons. Les commandes – toujours des cartes blanches – s’enchaînent ensuite : spectacles – près d’une centaine à ce jour – et performances, présentés le plus souvent dans des festivals, des scènes dédiées à la danse et aux formes hybrides. Un théâtre dont on aurait enlevé le drame, l’action, et dont il ne resterait que la poésie, le fantôme, la trace.

Training danse avec Yves Mwamba

Mercredi 23 février 2022 de 11h à 12h / Entrée libre sans inscription

Le training débutera par un travail au sol permettant une prise de conscience des différentes parties du corps. Puis, un échauffement simple développera des notions du rythme, d’écoute, d’appui et d’énergie. L’ancrage, le développement du centre, la fluidité, la mobilité du buste, le rebond et la pulsion seront explorés.

Yves Mwamba est chorégraphe, danseur et interprète. Sa passion pour le mouvement est née dans les rues de Kisangani en RDC, sa ville natale. Sa rencontre avec le chorégraphe Faustin Linyekula lui permet de s’immerger dans le monde de la danse contemporaine. Installé en France depuis 2015, il multiplie les collaborations, anime des ateliers pédagogiques et se consacre à ses projets. En 2020, Yves Mwamba crée la Compagnie Semena et sa première pièce chorégraphique intitulée Voix intérieures (Manifeste). En 2021, Yves prépare sa nouvelle pièce chorégraphique 40 degrés.

