Festival Everybody 2022 – Spectacles Le Carreau du Temple, 18 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 18 février 2022 au mercredi 23 février 2022 :

payant

Six spectacles autour du corps contemporain à découvrir ! À travers deux soirées spectacles, découvrez les créations de chorégraphes particulièrement impliqués dans les questionnements liés au corps et au genre.

De Françoise à Alice de Mickaël Phelippeau

Vendredi 18 et samedi 19 février 2022

Halle / 19h / Durée : 1h

Mickaël Phelippeau rencontre Françoise et Alice Davazoglou presque par hasard. En duo sur le plateau, elles se prêtent avec générosité au jeu du « portrait chorégraphique » cher à Mickaël Phelippeau. Avec délicatesse, il interroge les liens qui unissent les deux femmes et leur offre la possibilité de montrer à tous qui elles sont: deux femmes interprètes, l’une dite valide et l’autre porteuse de trisomie 21. Ce duo aborde ainsi la complexité et la constellation des liens qu’elles entretiennent, des divergences qui créent leur complémentarité, tant humainement que dans leur relation à la danse.

Atelier de danse « Rencontre dansée »

Avec Françoise et Alice DavazoglouSamedi 19 février 2022 de 10h30 à 12h30Tarif : 20 euros + 1 place offerte pour le spectacle De Françoise à AliceInfos : cliquez ici

JEZEBEL de Cherish Menzo

Vendredi 18 et samedi 19 février 2022

Salle de spectacle / 20h30 / Durée : 1h

Danseuse et chorégraphe néerlandaise, Cherish Menzo dénonce l’hypersexualisation des femmes dans les clips de rap et hip-hop des années 90 à travers une réappropriation du mythe biblique de Jézabel, femme séductrice, tyrannique et malfaisante. Captivante, l’artiste dynamite les stéréotypes et les fantasmes et déconstruit les codes de l’imagerie associée aux « Vidéos Vixens ».

I’m a bruja d’Annabel Guérédrat

Vendredi 18 et samedi 19 février 2022

Studio de Flore / 22h / Durée : 1h / Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans

Chorégraphe martiniquaise, Annabel Guérédrat signe des performances toujours empreintes d’une profonde réflexion sur le monde et sur la condition féminine en particulier. Seule en scène et nue, l’artiste revêt une à une cinq peaux de brujas, sorcières afro-caribéennes, correspondant à cinq tableaux successifs qui s’entremêlent à mesure de la performance.

En partenariat avec le Festival Jerk Off

Seeking Unicorns de Chiara Bersani

Lundi 21 et mardi 22 février 2022

Studio de Flore / 18h30 / Durée : 45 min

La danseuse, chorégraphe et performeuse Chiara Bersani mesure 98 cm. Autour de cette quête et des métamorphoses de la licorne, elle enroule sa propre recherche sur son identité et son corps loin des normes.

Appel à participation pour musiciens

Vous jouez d’un instrument à vent (cors, bois, cuivres, vents, etc.) ? Nous recherchons des volontaires pour intégrer le spectacle Seeking Unicorns de Chiara Bersani ! Dans les 2 dernières minutes du spectacle, vous interpréterez une polyphonie afin d’évoquer un appel aux « autres licornes » avec Chiara Bersani.Déroulé :> Répétitions le lundi 21 février 2022 de 15h30 à 17h30> Spectacle les lundi 21 et mardi 22 février de 18h30 à 19h15Informations :> Pour : musicien professionnel, amateur ou étudiant d’école de musique jouant un instrument à vent> Obligatoire : amener son propre instrument + être disponible pour les 2 représentations> Langue parlée : anglais ou italien> Maximum : 10 participant·e·sPrêt·e à rejoindre cette expérience chorale ?Inscrivez-vous en cliquant ici !

HERE & NOW de Trân Tran

Lundi 21 et mardi 22 février 2022

Halle / 19h30 / Durée : 50 min

Pourquoi vient-on au théâtre ? Pour rire ? S’émouvoir ? Découvrir une histoire ? Ou, plus trivialement, pour en avoir pour son argent ? Dans une malicieuse mise en abyme de l’acteur et du spectateur, HERE & NOW réinterroge le pacte qui fonde la représentation et célèbre le plus bel « ici et maintenant » qui soit : l’espace-temps du théâtre.

En partenariat avec le Centre culturel suisse

Carte Noire nommée Désir de Rébecca Chaillon

Lundi 21 et mardi 22 février 2022

Salle de spectacle / 21h / Durée : 2h15

Dans une performance intransigeante qui n’épargne ni les yeux ni les oreilles, Rébecca Chaillon décrypte la manière dont le désir des femmes noires s’est construit par rapport à des injonctions paradoxales et des clichés tenaces. Une pièce pour 8 corps, qui bouscule nos imaginaires.

Mais aussi…

Une danseuse dans la bibliothèque de la Compagnie Nathalie Collantes

Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 février 2022

Halle / Lundi et mardi à 14h, mercredi à 11h et 14h / Durée : 1h / Jeune public / Tarif unique : 5€

Danser dans une bibliothèque ? Impossible ! Et pourtant… Nathalie Collantes relève le défi pour aller à la rencontre des plus petits et partager avec eux le plaisir de fréquenter les lieux de lecture. La curiosité éveillée, chaque enfant traverse joyeusement l’expérience, tour à tour spectateur critique, interprète, lecteur.

Réservez votre place : cliquez ici !

POWER-UP ! – Performance dansée

Mercredi 23 février 2022

Halle / Mercredi 23 février de 16h30 à 17h / Gratuit / Tout public

Dans POWER-UP !, les danseurs explorent en tous sens l’espace en nous gratifiant d’un ballet abstrait parfaitement structuré. Valeria Giuga ré-invente et ré-agence les différentes matières chorégraphiques que comporte LA MACHINE. À chaque représentation, Valeria Giuga propose à un groupe d’amateurs de rejoindre le trio de danseurs le temps d’une danse partagée qui clôt la performance. Le mercredi 23 février 2022, Valeria Giuga donne rendez-vous à tous les joueurs qui le souhaitent afin de préparer et d’interpréter aux côtés des trois danseurs de la compagnie Labkine cette danse collective pour une expérience de « chœur » de mouvement inédite.

Appel à participation

Répétitions : mercredi 23 février 2022 de 14h à 16hReprésentation publique : mercredi février 2022 de 16h30 à 17hPour : Tout public, adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ansJauge : 30 personnes max► Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous en cliquant ici !

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller Paris 75003

Date complète :

© Le Carreau du Temple