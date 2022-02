Festival Everybody 2022 – Cours XXL de danse Le Carreau du Temple, 18 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 18 février 2022 au mercredi 23 février 2022 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 17h00 à 18h30

payant

En fin d’après-midi de 17h30 à 18h30 dans la Halle, des cours géants (jusqu’à 200 personnes) de danse aux disciplines variées (danses émergentes, urbaines…) seront dispensés par de grands noms et accessible à tou·te·s !

Danse contemporaine fusion avec Marie Bugnon

Vendredi 18 février 2022 – 17h30 à 18h30

10€ / Adultes, tout niveau

La danse contemporaine fusion est une fusion des styles urbains et académiques, mélangeant les pas du contemporain et du jazz aux énergies tirées du hip hop. La musique est au cœur du travail chorégraphique de Marie Bugnon, afin de travailler la subtilité et la précision du mouvement.

Afrovibe avec Maryam Kaba

Samedi 19 février 2022 – 17h30 à 18h30

5€ (enfant) à 10€ (adulte) / Tout public à partir de 7 ans*

Afrovibe est un concept de danse fitness inspiré des danses afro-descendantes qui combine chorégraphies, fitness et lâcher prise. On danse en plié ancré au sol, connecté à son corps et à son bassin, un excellent moyen de se tonifier, d’améliorer sa force, sa souplesse, sa coordination et de libérer le stress par les hanches.

*Exercices de renforcement musculaire déconseillés aux moins de 12 ans

Danser comme Beyoncé avec Mickaël Bilionnière

Lundi 21 février 2022 – 17h30 à 18h30

10€ / Adultes, tout niveau à partir de 16 ans

All the single ladies, all the single ladies… Qui n’a jamais rêvé de danser comme Beyoncé ? Donnez-vous 1 heure pour apprendre à danser comme la reine des charts ! Après quelques échauffements, nous apprendrons ensemble et en musique certains des mouvements clés de la chorégraphie du clip Single Ladies.

Street Jazz avec Delphine Lemaître

Mardi 22 février 2022 – 17h30 à 18h30

10€ / Adultes, tout niveau

Le street jazz est un style de danse influencé par la musique pop actuelle et mêlant différentes énergies. Avec ce véritable métissage de hip hop et de jazz, on s’amuse et on se lâche dans une ambiance dynamique et décomplexée !

Waacking avec Mounia Nassangar

Mercredi 23 février 2022 – 17h30 à 18h30

10€ / Adultes, tout niveau

Le waacking a vu le jour dans les clubs LGBT+ de les communautés Africaine-Américaine et LatinX dans le Los Angeles des années 1970. Son nom est un dérivé de l’insulte « You wack » (tu crains). Cette discipline, grande sœur du voguing, se danse essentiellement avec les bras et permet à celles et ceux qui la pratiquent de se créer un personnage, d’affirmer son identité et d’explorer sa créativité. La gestuelle du waacking s’inspire de l’univers du cinéma muet et des stars hollywoodiennes telles que Greta Garbo ou Marilyn Monroe et détourne les codes du glamour associés aux classes supérieures blanches. Les waackeurs dansent sur la musique qui fait fureur à cette époque, le disco. Après une longue période d’oubli, le waacking est revenu sur le devant de la scène dans les années 2010. Il se pratique aujourd’hui dans des événements et battles à travers le monde et plus seulement sur des sons disco.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller Paris 75003

Contact : 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.carreaudutemple.eu/ https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://twitter.com/CarreauDuTemple

© Le Carreau du Temple