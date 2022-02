Festival Everybody 2022 – Cours de yoga / pilates Le Carreau du Temple, 18 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 18 février 2022 au mercredi 23 février 2022 :

payant

Tous les jours à 12h30, Le Carreau du Temple vous propose un cours de yoga ou de pilates tout public ! Un moment privilégié pour bien débuter la journée en prenant soin de son corps, lors du Festival Everybody.

Hatha Yoga avec Sevam

Vendredi 18 février 2022 – 12h30 à 13h30

10 € / Adulte, tout niveau

Martin, Nicolas et Friederike de SEVAM vous transportent dans un voyage sonore explorant les sensations du corps, grâce au yoga. La pratique est accessible à tous et combine des enchaînements dynamiques avec des postures permettant de relâcher toute forme de tension. L’équilibre entre action et détente constitue le coeur même du Hatha Yoga. Vous allez sortir de ce voyage régénérés et avec une meilleure conscience de votre corps.

► Réservez votre cours : cliquez ici !

Nous mettons à disposition 50 tapis de yoga, nous recommandons cependant aux participant·e·s de venir avec leur propre tapis si possible.

Warriors Yoga avec Aria Crescendo

Samedi 19 février 2022 – 12h30 à 13h30

10 € / Adulte, tout niveau

Rejoignez Aria pour une belle pratique tout en force. Le « Warrior flow » développera une force fondamentale, renforcera votre confiance et vous apprendra à progresser rapidement dans des postures que vous n’auriez jamais cru possibles de réaliser. Nous combinerons une série de postures axées sur la flexibilité pour nous aider à passer à des inversions difficiles et à des flexions arrière profondes avec une nouvelle sensation de facilité. N’ayez pas peur, peu importe où vous en êtes dans votre pratique, vous verrez les progrès après ce flux. Le mantra que vous devez adopter est « JE PEUX ». Nous nous amuserons avec des poses et des transitions avancées tout en recherchant un niveau de concentration plus élevé et un nouveau sens de la pleine conscience.

► Réservez votre cours : cliquez ici !

Nous mettons à disposition 50 tapis de yoga, nous recommandons cependant aux participant·e·s de venir avec leur propre tapis si possible.

Acroyoga parents/enfants avec Mélanie Lo

Samedi 19 février 2022 – 14h à 15h

Tarif duo 1 parent avec 1 enfant : 15€ / Parents et enfants à partir de 4 ans

L’acroyoga que Mélanie vous propose est simple et joyeux. Le programme se concentre sur le plaisir de participer ensemble autour d’une activité fun et ludique. L’expérience se vit dans un esprit bon enfant et bien encadré. Mélanie vous guide avec des techniques acrobatiques accessibles pour que chacun soit toujours en sécurité. L’acroyoga est une pratique qui mêle avec subtilité challenge et facilité. De sorte qu’après l’atelier vous sentirez que vous avez relevé des défis qui vont rebooster votre confiance. Vous avez déjà tout le potentiel en vous qui ne demande qu’à être réveillé.

En partenariat avec Paris Mômes

► Réservez votre cours : cliquez ici !

Nous mettons à disposition 50 tapis de yoga, nous recommandons cependant aux participant·e·s de venir avec leur propre tapis si possible.

Pilates booty avec Julie Pujols-Benoit

Dimanche 20 février 2022 – 12h30 à 13h30

10€ / Adultes, tout niveau

Inspiré du Pilates et du renforcement musculaire, ce néo abdos-fessiers permet de travailler intensément les fessiers, les cuisses, les abdominaux et la taille, le tout sur une playlist girly et péchue. Le Pilates Booty, c’est pour celles et ceux qui veulent un booty aussi bombé que celui de J Lo, et la taille ultra fine de Bella Hadid. Ce cours convient à toutes et tous, y compris aux femmes enceintes et aux personnes qui souffrent de douleurs aux genoux et/ou dorsales.

► COURS COMPLET

Nous mettons à disposition 50 tapis de pilates, nous recommandons cependant aux participant·e·s de venir avec leur propre tapis si possible.

Hatha Yoga énergétique avec 108 Studio Yoga

Lundi 21 février 2022 – 12h30 à 13h30

10€ / Adultes, tout niveau

Le Hatha Yoga que nous enseignons est une méthode physico-psychique rigoureuse et scientifique, basée sur des techniques précises. Chacune de nos séances, accessible à tous, enchaîne postures, techniques de souffle, de concentration et de relaxation. Elle vise à développer l’harmonie et l’équilibre. Notre yoga n’a rien à voir avec la religion ou le mysticisme. La transformation progressive se réalise dans et par le corps. Petit à petit, au cours des séances successives, le yoga installe l’énergie, la santé, le bien-être, et la joie.

► Réservez votre cours : cliquez ici !

Nous mettons à disposition 50 tapis de yoga, nous recommandons cependant aux participant·e·s de venir avec leur propre tapis si possible.

Yoga avec Myriam Gourfink

Mardi 22 février 2022 – 12h30 à 13h30

10€ / Adultes, tout niveau

Tout au long de l’atelier, guidés par des indications orales, les participants sont amenés à affiner leur conscience du souffle et du corps, en combinant techniques respiratoires, mouvements biomécaniques, sensations physiques et visualisations.

► Réservez votre cours : cliquez ici !

Nous mettons à disposition 50 tapis de yoga, nous recommandons cependant aux participant·e·s de venir avec leur propre tapis si possible.

Yoga postural avec Magali Duclos

Mercredi 23 février 2022 – 12h30 à 13h30

10€ / Adultes, tout niveau

Le cours de yoga sera un cours postural, nous y verrons différentes postures simples ou plus complexes, apprendrons à nous placer dans la posture à respirer à l’intérieur. Le yoga est pour tous et s’adapte à tous. Mon enseignement est précis, adapté et toujours dans la bonne humeur.

► Réservez votre cours : cliquez ici !

Nous mettons à disposition 50 tapis de yoga, nous recommandons cependant aux participant·e·s de venir avec leur propre tapis si possible.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller Paris 75003

Contact : 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://bit.ly/lecarreaudutemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://twitter.com/CarreauDuTemple

Date complète :

© Le Carreau du Temple