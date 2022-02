Festival Everybody 2022 – Cours de danse tout public Le Carreau du Temple, 19 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 19 février 2022 au mercredi 23 février 2022 :

payant

L’après-midi en continu dans la Halle, des cours de pratiques corporelles sont organisés pour enfants et adultes. Le Festival Everybody, c’est l’occasion de découvrir des pratiques émergentes telles que le Krump, la Booty Therapy, la HoopDance…

Se dépenser, se relaxer, exprimer sa créativité, chaque jour devient un nouveau rendez-vous, une bulle de bien-être faite de moments de plaisir, de dépassement de soi et d’attention à son corps.

Éveil sensoriel avec Les Chemins de la Danse

Samedi 19 février 2022 – 11h à 12h

5€ / 4 à 6 ans / Jusqu’à 15 personnes

Avec Julie Lamoine, chorégraphe et spécialiste du mouvement chez l’enfant, un atelier d’éveil sensoriel pour les 4-6 ans pour favoriser son expressivité, développer son imaginaire et sa motricité, avec l’utilisation de divers supports (musique, instruments, tissus…) !

Cours et jam de hoopdance avec Hoopera

Samedi 19 février 2022 – 15h30 à 17h

5€ (moins de 17 ans) à 10€ (adultes) / Tout public à partir de 10 ans

Vous avez toujours rêvé de savoir faire tourner un hula-hoop à la taille sans qu’il tombe toutes les 10 secondes ? Dans ce cours vous apprendrez les bases du hula-hoop afin de maîtriser le cerceau à la taille et quelques mouvements qui vous donneront un aperçu des multiples possibilités qu’offre la HoopDance. Car ce n’est pas le tout de le faire tourner on va aussi danser. Un cours ludique et accessible à tous qui allie subtilement sport et créativité. Avec la HoopDance, on se divertit et on brûle des calories ! (Cerceaux fournis)

Booty Therapy avec le Collectif Les Ambianceuses

Dimanche 20 février 2022 – 14h à 16h

10€ / Adultes, tout niveau

Apprendre à assumer sa féminité et à se libérer de ses émotions en déhanchant son corps mais surtout ses fesses et son bassin, c’est ça la Booty Therapy ! Inspirée des danses traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest et des styles contemporains (Ragga Dancehall, Coupé Décalé, Booty Shake…), la Booty Therapy permet d’assumer sa féminité en bougeant ses fesses et son bassin. Plus qu’un concept, c’est une libération !

Popping avec Aston Bonaparte

Lundi 21 février 2022 – 16h à 17h

5€ / 14 à 18 ans / Jusqu’à 12 personnes

Né dans les années 1970, le popping est basé sur la contractions et la décontraction des muscles en rythme. Le danseur suit trois principes de base : les hits (contractions), l’isolation (danse du robot) et les angles (mouvements esthétiques). Le beat de la musique permet au danseur de se l’approprier à travers les contractions appliquées à des moments bien choisis. Popularisé par le groupe Electric Boogaloos, le popping se danse traditionnellement sur du funk, mais aussi sur d’autres styles de musiques comme le rap, le hip hop, le crunk ou le dancehall.

Krump avec Wrestler

Mercredi 23 février 2022 – 14h à 16h

Gratuit / Tout public à partir de 8 ans

Le Krump est une danse non violente malgré son apparence agressive et brute par des mouvements puissants exécutés très rapidement. Elle retranscrit toute « la rage de vivre » et le récit de chacun de façon sublimée. Né dans les ghettos de Los Angeles dans les années 2000, ses origines sont racontées dans Rize, film documentaire réalisé par David Lachapelle en 2007.

Avec la Maison des pratiques artistiques amateurs (MPAA)

► Cours gratuit

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller Paris 75003

Contact : 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.carreaudutemple.eu/ https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://twitter.com/CarreauDuTemple

© Le Carreau du Temple