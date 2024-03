Festival Eveil & Culture Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse, samedi 23 mars 2024.

Festival Eveil & Culture Le vendredi 22 et samedi 23 mars, le Festival Eveil & Culture propose deux jours de spectacles et ateliers à l’attention des tout-petits et de leurs familles ou assistantes maternelles. Samedi 23 mars, 09h00 Pôle Sud

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Vendredi 22 mars

Spectacles et ateliers à l’attention des assistantes maternelles du territoire de MACS et des enfants qu’elles accueillent.

Samedi 23 mars

Spectacles, ateliers, espace lecture et jeux, information familles & parentalité.

SPECTACLES

« Elle tourne » – Cie Fracas – Durée 30 min – à partir de 6 mois

Concertino pour boîte à musique – 9h45, 11h & 15h15

Des dessins projetés sur les murs d’une tente et le pouvoir poétique des boîtes à musique, qui jouent de grands airs de Debussy, Chopin, Vivaldi…

« 3pM » – Collectif Tutti – Durée 45 min – de 6 à 18 mois puis de 18 mois à 3 ans

Spectacle interactif – 9h45 & 15h (6 à 18 mois) 11h & 16h15 (18 mois à 3 ans)

Un premier petit moment pour éveiller les sens. Un deuxième petit moment de voyage poétique, chorégraphique et musical. Un troisième petit moment pour digérer tout ça… 3 petits moments pour un spectacle interactif à l’attention des bébés et des adultes. Tenue confortable conseillée !

« Clapotis » – Eïleen – Durée 30 min – de 3 mois à 5 ans

Conte musical – 9h45, 11h & 15h15

Accompagnée d’un violoncelle, d’un n’goni et d’une kalimba, Eïleen chante l’histoire de Louveline. Elle cherche vers où mener sa barque, elle hésite, elle attend… elle s’élance !

ATELIERS

10h, 11h15, 15h & 16h – Durée 30 min

Danse avec le Conservatoire des Landes

Découverte de l’instrumentarium Baschet avec les CMR Landes

Yoga avec Sharleyne Morin

Tarifs spectacles : adulte : 5€ / gratuit – de 12 ans

Ateliers : gratuits sur réservation

Billetterie en ligne

Pôle Sud Voie romaine, Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine