Festival Eva Ganizate Saint-Benoît-du-Sault, 8 août 2022, Saint-Benoît-du-Sault.

2022-08-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-15

15 EUR Après deux éditions consacrées à la musique romantique, l’édition 2022 du festival Eva Ganizate se propose de poursuivre son exploration du grand répertoire, mais également d’innover sur une thématique délibérément actuelle. En confrontant musique savante et musique populaire, la 9e édition du festival explorera des territoires nouveaux et ludiques, tout en restant fidèle à ses origines et à sa vocation. Au-delà de barrières sociales ou culturelles sans profonde raison d’être et souvent imposées par une tradition ségrégative héritée du XIXe siècle, le Festival 2022 se veut une invitation au partage, à l’échange et à la découverte.

Le Festival Eva Ganizate : musique lyrique et instrumentale revient à St-Benoît-du-Sault pour sa 9ème édition et, résolument itinérant, rayonne sur le territoire de la Communauté de Communes Marche Occitane – Val d’Anglin (36) et parfois au-delà.

+33 2 54 27 65 03

Le paysage musical d’Eva Ganizate

