Festival européen du film fantastique Strasbourg, 10 septembre 2021, Strasbourg.

Festival européen du film fantastique 2021-09-10 – 2021-09-19

Strasbourg Bas-Rhin Strasbourg

EUR Fondé en 2008, ce festival constitue aujourd’hui l’une des manifestations les plus abouties du genre en France.Dédié au cinéma fantastique au sens large – fantastique, horreur, science-fiction, thrillers, animation… –, il propose une programmation éclectique (films indépendants, films d’auteur et de studios, documentaires, films de répertoire…) et de nombreux événements en parallèle : l’une des plus grandes Zombie Walks en Europe avec plus de 3 500 participants, des Master Class, le Village Fantastique, des ateliers pour enfants, des conférences, des expositions et bien d’autres choses.

+33 9 52 83 73 88

