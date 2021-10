Lille L'hybride Lille, Nord Festival européen du film de science-fiction L’hybride Lille Catégories d’évènement: Lille

Festival européen du film de science-fiction

L'hybride, le vendredi 29 octobre

Lille

Le Festival européen du film de science-fiction Philip K. Dick revient à L’hybride pour une 7e saison ! Ce rendez-vous met en lumière des films originaux inspirés par l’œuvre du célèbre auteur américain et ses grands questionnements : la condition humaine, l’homme VS la machine, les réalités étranges et les univers alternatifs. **Thèmes : La condition humaine + Qui sommes-nous ?** **Déconseillé aux moins de 16 ans.** **Durée du programme : 2h40 env. Pause à mi-parcours.** [**> Réserver**](https://www.helloasso.com/associations/l-hybride/evenements/festival-philip-k-dick-la-condition-humaine-qui-sommes-nous-vendredi-29-octobre) **> Pour plus d’informations :** [**www.lhybride.org**](https://lhybride.org/programmation/item/1713-festival-europ%C3%A9en-du-film-de-science-fiction-philip-k-dick-la-condition-humaine-qui-sommes-nous-%20.html)

