Festival Européen de la photo de nu Arles, 5 mai 2022, Arles.

Festival Européen de la photo de nu Arles

2022-05-05 – 2022-05-08

Arles Bouches-du-Rhône

Il se tiendra sur une période plus courte, pour permettre une fréquentation plus dense et plus concentrée.



Les expositions seront présentées dans les lieux habituels (Chapelle Sainte Anne, Palais de l’Archevêché, Espace Van Gogh et galeries privées)



Programmé détaillé prochainement.

Après 2 années d’annulation suite au Covid, le Festival 2022 est de retour.

contact@fepn-arles.com +33 4 90 96 82 93 http://www.fepn-arles.com/

Arles

