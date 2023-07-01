Festival Europavox 2023 PLACE DU 1ER MAI CLERMONT FERRAND
Festival Europavox 2023 PLACE DU 1ER MAI, 1 juillet 2023, CLERMONT FERRAND.
Festival Europavox 2023 PLACE DU 1ER MAI. Un spectacle à la date du 2023-07-01 à 00:00 (2023-06-30 au ). Tarif : 78.0 à 78.0 euros.
Europavox (L-D-21-2112/21-2113/21- 2829) présente : ce festival. Ouverture des portes à 16hRetrouvez M- + JOSMAN + POMME, LOUISE ATTAQUE ,TAKIOLA ,SHAME, ZAHO DE SAGAZAN, ORELSANAu programme PASS JOUR VENDREDI = -M- + JOSMAN + POMME PASS JOUR SAMEDI = LOUISE ATTAQUE + TAKIOLA + SHAME + ZAHO DE SAGAZAN PASS JOUR DIMANCHE = ORELSANPASS WEEK-END LINE UP PASS WEEK-END: SAMEDI = LOUISE ATTAQUE + TAKIOLA + SHAME + ZAHO DE SAGAZAN DIMANCHE = ORELSANLINE UP PASS FESTIVAL: VENDREDI = -M- + JOSMAN + POMME SAMEDI = LOUISE ATTAQUE + TAKIOLA + SHAME + ZAHO DE SAGAZAN DIMANCHE = ORELSAN FESTIVAL EUROPAVOX
PLACE DU 1ER MAI CLERMONT FERRAND PLACE DU 1ER MAI CLERMONT FERRAND Puy-de-Dme
Europavox (L-D-21-2112/21-2113/21- 2829) présente : ce festival. Ouverture des portes à 16h
Retrouvez M- + JOSMAN + POMME, LOUISE ATTAQUE ,TAKIOLA ,SHAME, ZAHO DE SAGAZAN, ORELSAN
Au programme
PASS JOUR VENDREDI = -M- + JOSMAN + POMME
PASS JOUR SAMEDI = LOUISE ATTAQUE + TAKIOLA + SHAME + ZAHO DE
SAGAZAN
PASS JOUR DIMANCHE = ORELSAN
PASS WEEK-END
LINE UP PASS WEEK-END:
SAMEDI = LOUISE ATTAQUE + TAKIOLA + SHAME + ZAHO DE SAGAZAN
DIMANCHE = ORELSAN
LINE UP PASS FESTIVAL:
VENDREDI = -M- + JOSMAN + POMME
SAMEDI = LOUISE ATTAQUE + TAKIOLA + SHAME + ZAHO DE SAGAZAN
DIMANCHE = ORELSAN.78.0 EUR78.0.