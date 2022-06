Festival Eurocuivres Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Festival Eurocuivres Montbéliard, 14 juillet 2022, Montbéliard. Festival Eurocuivres

Montbéliard Doubs

2022-07-14 – 2022-07-24 Montbéliard

Cet été le festival de cuivres et de percussions du Pays de Montbéliard « Eurocuivres » revient et vous propose des concerts à découvrir pendant 10 jours, du 14 au 24 juillet dans différents sites du Pays de Montbéliard. Gratuit – Programmation complète sur www.eurocuivres.com http://www.eurocuivres.com/festival-2022/

