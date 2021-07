Rolbing Rolbing Moselle, Rolbing FESTIVAL EUROCLASSIC MAGDALENA GEKA ET KRISTIINA ROKASHEVICH Rolbing Rolbing Catégories d’évènement: Moselle

FESTIVAL EUROCLASSIC MAGDALENA GEKA ET KRISTIINA ROKASHEVICH 2021-09-19 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-19

Rolbing Moselle Rolbing Dans le cadre du Festival Euroclassic, venez découvrir le duo instrumental: Magdalena Geka (violon) et Kristiina Rokashevich (piano). Magdalena Geka est née en Lettonie en 1992, elle est arrivée en France à l’âge de 16 ans, afin de poursuivre ses études de violon. Parmi ses professeurs figurent Svetlin Roussev, Wolfgang Marschner, Pavel Vernikov et Augustin Dumay. Violon solo de l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe, et de L’Ensemble Appassionato, elle a pu travailler avec les chanteurs Andrea Bocelli et Philippe Jaroussky. Kristiina Rokashevich est née en 1990 à Tallinn, en Estonie, où elle a commencé les cours de piano à l‘âge de sept ans. En 2010 elle poursuit ses études avec la professeure Joan Havill à la célèbre Guildhall School of Music et Drama à Londres. Depuis 2019 elle réside à Hambourg, Allemagne, où elle fait partie du célèbre ensemble Salut Salon, ce qui l’a amené à jouer à travers toute l’Europe. Elle se produira prochainement au Théâtre de Bayreuth et à la Konzerthaus de Vienne. Festival Euroclassic dernière mise à jour : 2021-07-25 par

