FESTIVAL EUROCLASSIC : HERMINE HENRIOT Bousseviller, 26 septembre 2021

Bousseviller Moselle Bousseviller

Dans le cadre du Festival Euroclassic, venez découvrir la violoncelliste Hermine Horiot :

Boréales est une vaste traversée pour violoncelle seul, au cœur de six pays nordiques et baltes, parcourant plus d’un siècle de musique. De Sibelius à Arvo Pärt, en passant par la création contemporaine et la redécouverte d’œuvres injustement méconnues hors de leurs frontières, Boréales part à la rencontre de génies venus du froid, au langage onirique, complexe et lumineux. La fusion du violoncelle et de l’électronique vient accentuer cette dimension, avec la pièce Fratres d’Arvo Pärt (adaptation inédite de Julien Podolak). Hermine Horiot et Julien Podolak ont imaginé un véritable duo entre le violoncelle et l’électronique : une architecture sonore et mouvante, différente à chaque représentation.

J. C. Horiot

