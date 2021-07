FESTIVAL EUROCLASSIC ENSEMBLE VOCAL SY’ZAN Bitche, 4 septembre 2021, Bitche.

FESTIVAL EUROCLASSIC ENSEMBLE VOCAL SY’ZAN 2021-09-04 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-04 Eglise Sainte-Catherine 9 Glacis du Château

Bitche Moselle Bitche Moselle Grand Est France

15 EUR Tout public

Adultes

Dans le cadre du Festival Euroclassic, venez découvrir l’ensemble vocal Sy’zan:

Spectacle “Nordisk”: la fascination de la musique vocale scandinave. Des hivers glacés, des nuits d’été lumineuses comme en plein jour et une nature intacte. Des jeux d’ombre et de lumière, des sagas, des mythes et la diversité des langues nordiques – tels sont les ingrédients pièces folkloriques nordiques et la vaste gamme de polyphonies vocales nordiques sophistiquées. Voici « Nordisk » : un spectacle entraînant au cours duquel les huit chanteurs de l’ensemble vocal primé se consacrent à des compositions d’artistes nordiques et à des arrangements de chansons folkloriques nordiques de différentes époques et de différents styles.

association.cassin@hotmail.com +33 3 87 96 99 45 http://www.festival-euroclassic.eu/

Boy Svedberg

