FESTIVAL EUROCLASSIC ENSEMBLE DE L'ILL 2021-09-12 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-12 Salle socio-culturelle 83 Rue de Lambach
Reyersviller

Reyersviller Moselle Reyersviller Dans le cadre du Festival Euroclassic, venez découvrir l’Ensemble de L’Ill: L’Ensemble de l’Ill aborde le répertoire de la musique de chambre avec un intérêt en faveur d’instrumentations singulières qui soulignent la diversité de combinaisons de timbres possibles ainsi qu’une curiosité nouvelle et un goût prononcé pour la découverte. C’est ainsi qu’il a adopté à son répertoire une récente version pour septuor “d’En Saga”de Sibelius mettant en valeur la finesse de la flûte et de la clarinette, associée à la texture presque orchestrale du quintette à cordes, une transcription qui supporte sans peine la comparaison avec le raffinement d’écriture de Glazounov, dont l’ensemble propose la célèbre “Rêverie orientale” précédée de la “Suite pour quatuor à cordes”.

Composition de l’ensemble :

Philippe Guenoukpati, flute – Ivan Solano, clarinette – Clement Marin dit Surome, violon 1 – Robin Soudiere, violon 2 – Aurelien Sauer, alto – Antoine Martynciow, violoncelle – Stephane Clor, contrebasse. Ensemble de l’Ill dernière mise à jour : 2021-07-25 par

