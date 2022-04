Festival Eurélien du climat qui change : Clap-Adap Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Chartres Eure-et-Loir 13 Place de la Porte Saint-Michel Eure-et-Loir 6.9 EUR 6.9 Le festival du film du climat qui change, Clap-Adap, s’inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation au changement climatique menées par l’association SykADAP. Il vient compléter l’activité historique de cette dernière avec un événement ouvert à tous qui a vocation à être aussi hétéroclite que son public. Il cherche à offrir au public eurélien un festival de cinéma à la fois qualitatif, engagé et accessible au plus grand nombre. Programme aux cinéma Les Enfants du Paradis :

Mercredi 20 avril à 20h30 :

Soirée d’ouverture avec : Soleil vert Vendredi 22 avril à 20h30 :

Tante Hilda

Chicken of the dead Mercredi 27 avril à 20h30 :

La nuée Vendredi 29 avril à 20h30 :

Tranche de campagne

Copier-Cloner

