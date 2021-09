Staffelfelden Staffelfelden Haut-Rhin, Staffelfelden Festival Etsetala Staffelfelden Staffelfelden Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Staffelfelden

Festival Etsetala Staffelfelden, 1 octobre 2021, Staffelfelden. Festival Etsetala 2021-10-01 – 2021-10-01

Staffelfelden Haut-Rhin Staffelfelden Ce festival jeune public ravira vos enfants ! De nombreux spectacles pour tous les âges (de 10 mois à … plus grands) vous sont proposés sous différentes formes artistiques : cirque, théatre, cinéma en plein air, contes, etc. Un bon moment pour les enfants à passer en famille ! Retrouvez le programme ici : www.lamargelle.net +33 3 89 55 64 20 Ce festival jeune public ravira vos enfants ! De nombreux spectacles pour tous les âges (de 10 mois à … plus grands) vous sont proposés sous différentes formes artistiques : cirque, théatre, cinéma en plein air, contes, etc. Un bon moment pour les enfants à passer en famille ! Retrouvez le programme ici : www.lamargelle.net dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Staffelfelden Autres Lieu Staffelfelden Adresse Ville Staffelfelden lieuville 47.82648#7.2708