du vendredi 5 novembre au dimanche 7 novembre à Médiathèque Elsa-Triolet

Festival Etre vivant ——————– ### Du vendredi 5 au dimanche 7 novembre [[https://www.villejuif.fr/31-1759/fiche/festival-etre-vivant.htm](https://www.villejuif.fr/31-1759/fiche/festival-etre-vivant.htm)](https://www.villejuif.fr/31-1759/fiche/festival-etre-vivant.htm) Parce qu’il devient urgent de renouer avec le collectif, de partager et nous sentir vivants, ensemble, la Ville de Villejuif vous donne rendez-vous en ce mois de novembre pour comprendre le vivant dans toutes ses dimensions. _**Vendredi 5 novembre**_ 17h30: Quand j’ai quinze ans – Théâtre – Compagnie Eklozion – Témoignages d’habitants lus par des Villejuifois·e·s 18h: Le vivant et nous – Conférence d’Étienne Danchin Vernissage des exposition Jim Curious et Igor et Souky _**Samedi 6 novembre**_ 10h-13h: Fanfare des Makabés – Concert déambulatoire en Centre-ville 10h15: Performance dessinée / Ouverture en dessin de Jérémy Perrodeau 10h30-12h30: Contes en cocon / Ilots sonores – Cie Ilot 135 – Entrez dans l’un des cocons suspendus, placez le casque sur vos oreilles et plongez dans un rêve de mots et de sons. 11h15: Poésie, matière vivante – Rencontre avec Alexandre Bord (éditeur), Arthur Navellou, Suzanne Rault-Balet 11h30: La crise du vivant – Conférence illustrée de Jean-Baptiste de Panafieu et Étienne Lécroart 11h45: L’hérédité comme on ne vous l’a jamais racontée! – Conférence illustrée d’ Étienne Danchin 14h: Trou de ver dans mon jardin – Concert des enfants des ateliers chansons de la MPT 14h30: Dans les creux du coma – Rencontre avec Jérémy Perrodeau / Où suis-je chez moi ? – Rencontre avec Li-Chin Lin et Mana Neyestani 14h45: Ateliers BD jeunesse avec Éponine Cottey – Comment naît une histoire. Comment construire une case, un personnage. Coloriser un travail – A partir de 10 ans – 10 places 14h45: Iconoscène! – Performance d’Arthur Navellou et Suzanne Rault-Balet 15h-16h30 Lectures déambulatoires avec la Cie 3m33 15h-17h: Contes en cocon / Ilots sonores – Cie Ilot 135 – Entrez dans l’un des cocons suspendus, placez le casque sur vos oreilles et plongez dans un rêve de mots et de sons. 15h30: Rencontre avec Sophie Avon 15h30: Aller avec la chance – Lecture musicale – Guitare, accordéon et voix suivent les sinuosités de la route tracée dans le livre éponyme. 16h: La science-fiction, l’autre face du réel – Débat et lecture électro avec Camille Leboulanger, Patrick K. Dewdey – Performance de Christophe Siébert 16h30: Quatre mains pour la terre – Rencontre avec Jacques Caplat et Laetitia Rouxel – Un autre regard sur l’agriculture 16h30: Zoom avant – Théâtre-BD avec la Cie In Extremis 17h45: Sextet de jazz – Concert avec l’aide du Conservatoire de musique _**Dimanche 7 novembre**_ 10h30-12h30: Contes en cocon / Ilots sonores – Cie Ilot 135 – Entrez dans l’un des cocons suspendus, placez le casque sur vos oreilles et plongez dans un rêve de mots et de sons. Performance dessinée – Fresque en direct de Matthias Picard, Léon Maret, Donatien Mary – Une battle de crayons colorés sur plus de 10m de long! 11h: Ateliers BD jeunesse avec Éponine Cottey – Comment naît une histoire? Comment construire une case, un personnage? Coloriser un travail – A partir de 10 ans – 10 places 11h30: Rendre l’histoire vivante – Conférence de Xavier Mauduit Écrire son premier roman – Rencontre avec Marc Daniau et Adrien Girard 11h45: Jeunes de quartier, le pouvoir des mots – Débat avec Marie-Hélène Bacqué, Jeanne Demoulin, Hélène Hatzfeld, collectif Pop-Part 14h30: L’engagement au féminin – Rencontre avec Élise Thiébaut Pleins feux sur les éditions 2024 – Rencontre avec Matthias Picard, Léon Maret, Donatien Mary Atelier de dessin jeunesse avec Julien Martinière – – A partir de 10 ans – 10 places 15h-16h30: Lectures déambulatoires avec la Cie 3m33 15h-17h: Contes en cocon / Ilots sonores – Cie Ilot 135 – Entrez dans l’un des cocons suspendus, placez le casque sur vos oreilles et plongez dans un rêve de mots et de sons. 15h: Les Encombrantes – Performance rap, slam, poésie avec Marie Ginet, Amandine Dhée, Law 15h45: Atelier d’illustration jeunesse avec Marc Daniau – A partir de 10 ans – 10 places Femmes pour la planète – Projection-débat avec Marie-Monique Robin 16h: Rencontre-performance avec Christine Van Acker 16h30: Macadam – Chanson franco-arabe illustrée avec Julien Martinière et Mo Abbas 17h30: Trotski nautique – Concert illustré – Un groupe burlesco-punko-électro-illustré qui nous fera remuer sur des chansons entraînantes [programme](https://www.villejuif.fr/fileadmin/www.ville-villejuif.fr/MEDIA/Agenda/11_novembre/2021-10_etre_vivant_programme.pdf)

gratuit

Proposé par la ville de villejuif

Médiathèque Elsa-Triolet 1 esplanade Pierre-Yves Cosnier 94800 Villejuif Villejuif Val-de-Marne



2021-11-05T17:30:00 2021-11-05T20:00:00;2021-11-06T10:30:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-07T10:30:00 2021-11-07T19:00:00