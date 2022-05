FESTIVAL ÉTRANGE-GRANDE Hettange-Grande Hettange-Grande Catégories d’évènement: 57330

HETTANGE GRANDE

FESTIVAL ÉTRANGE-GRANDE Hettange-Grande, 17 septembre 2022, Hettange-Grande. FESTIVAL ÉTRANGE-GRANDE Salle Europa 1 Place René Medernach Hettange-Grande

2022-09-17 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-18 Salle Europa 1 Place René Medernach

Hettange-Grande 57330 Dédié à la littérature de genre, le festival Étrange-grande débarque pour une 1ère édition pleine de surprises : de grands auteurs de romans de France et de l’étranger, des dessinateurs de bande dessinée, des éditeurs, une sculptrice de l’étrange, mais aussi des chevaliers Jedi échappés d’un vortex temporel et bien d’autres surprises. Défilé de cosplayers, exposition sur la BD, ateliers d’écritures, initiation aux jeux de rôle et jeux de société…les animations ne manqueront pas lors de cet événement. contact@etrange-grande.fr +33 4 22 46 21 02 https://www.etrange-grande.fr/ Salle Europa 1 Place René Medernach Hettange-Grande

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: 57330, HETTANGE GRANDE Autres Lieu Hettange-Grande Adresse Salle Europa 1 Place René Medernach Ville Hettange-Grande lieuville Salle Europa 1 Place René Medernach Hettange-Grande Departement 57330

Hettange-Grande Hettange-Grande 57330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hettange-grande/

FESTIVAL ÉTRANGE-GRANDE Hettange-Grande 2022-09-17 was last modified: by FESTIVAL ÉTRANGE-GRANDE Hettange-Grande Hettange-Grande 17 septembre 2022 57330 Hettange-Grande

Hettange-Grande 57330