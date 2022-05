Festival Etonnants Randonneurs – Concert Mohein Arudy, 24 juin 2022, Arudy.

Festival Etonnants Randonneurs – Concert Mohein Rue Saint Michel Cinema Saint Michel Arudy

2022-06-24 22:00:00 – 2022-06-24 Rue Saint Michel Cinema Saint Michel

Arudy Pyrénées-Atlantiques

EUR 10 10 Festival Etonnants Randonneurs

22h Concert de la CIE MOHEIN (de Bordeaux) : un tourbillon balkanique joyeux sur des rythmes endiablés sublimé par les danses et la voix de Nuria Rovira Salat

La musique de La Compagnie Mohein nous entraîne des Carpates aux côtes méditerranéennes.

Puisant dans les répertoires traditionnels, elle y mêle aussi l’inspiration et les compositions de ses huit musiciens.

Cymbalum, violons, clarinette, contrebasse, guitare et percussions…

La Compagnie Mohein nous propose un périple aux infinis possibles, et donne une lecture sublime des figures les plus effrénées de son imagination, magnifiées par les danses hypnotiques et la voix envoûtante de Nùria Rovira Salat.

Festival Etonnants Randonneurs

22h Concert de la CIE MOHEIN (de Bordeaux) : un tourbillon balkanique joyeux sur des rythmes endiablés sublimé par les danses et la voix de Nuria Rovira Salat

La musique de La Compagnie Mohein nous entraîne des Carpates aux côtes méditerranéennes.

Puisant dans les répertoires traditionnels, elle y mêle aussi l’inspiration et les compositions de ses huit musiciens.

Cymbalum, violons, clarinette, contrebasse, guitare et percussions…

La Compagnie Mohein nous propose un périple aux infinis possibles, et donne une lecture sublime des figures les plus effrénées de son imagination, magnifiées par les danses hypnotiques et la voix envoûtante de Nùria Rovira Salat.

Festival Etonnants Randonneurs

22h Concert de la CIE MOHEIN (de Bordeaux) : un tourbillon balkanique joyeux sur des rythmes endiablés sublimé par les danses et la voix de Nuria Rovira Salat

La musique de La Compagnie Mohein nous entraîne des Carpates aux côtes méditerranéennes.

Puisant dans les répertoires traditionnels, elle y mêle aussi l’inspiration et les compositions de ses huit musiciens.

Cymbalum, violons, clarinette, contrebasse, guitare et percussions…

La Compagnie Mohein nous propose un périple aux infinis possibles, et donne une lecture sublime des figures les plus effrénées de son imagination, magnifiées par les danses hypnotiques et la voix envoûtante de Nùria Rovira Salat.

Rue Saint Michel Cinema Saint Michel Arudy

dernière mise à jour : 2022-05-19 par