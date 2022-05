Festival Etonnants Randonneurs Arudy Arudy Catégories d’évènement: Arudy

Festival Etonnants Randonneurs Arudy, 26 juin 2022, Arudy.

2022-06-26 09:30:00 – 2022-06-26 17:30:00

Arudy Pyrénées-Atlantiques Arudy EUR Festival Etonnants Randonneurs • 9h30 randonnée vélo avec la Brigade d’Intervention Théatrale et Pai Xango – boisson offerte à l’issue de la randonnée

• 12h30 apéro / grillades (sur réservation) en musique sur les rythmes tropicaux de PAI XANGO rumba, afro-latino

• 15h Films Pyrénées Le bouquetin suivi de Le crime des 16

• 17h30 clôture du festival

Inscription réservation vélo et grillades OT d’Arudy

Rue Saint Michel Cinema Arudy

