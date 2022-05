Festival Etonnants Randonneurs Arudy, 25 juin 2022, Arudy.

Festival Etonnants Randonneurs Arudy

2022-06-25 – 2022-06-25

Arudy Pyrénées-Atlantiques

EUR Festival Etonnants Randonneurs

• 11h CHEPITO: une fusion colorée entre reggae, funk, jazz et musiques du monde (place de la Mairie Arudy)

• 12h30 apéro / tapas espace St Michel

• 14h Film Sur les voix des Amériques de Julien Defourny

• 16h Théâtre Un jour sans pain Cie Nanoua

• 17h-19h atelier fabrication de fougasse et stand 0 déchets de pain

• 17h30-19h30 Films Loïc et les flolopapys suivi de A little story from Siberia

• 19h apéro / tapas / crêpes

• 22h Concert ORIENT(S): Un voyage musical envoutant de l’Occident vers l’Orient sur les traces des aventuriers de la route de la soie. Emmanuelle TROY et Luc GIRARDEAU

• Après le concert et toute la nuit bivouac sous votre tente, sous le chapiteau ou à la belle étoile. Amenez vos instruments ou votre voix pour partager une nuit en musique. Auberge espagnole et soupamobile

Arudy

dernière mise à jour : 2022-05-19 par