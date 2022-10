Festival « Etonnantes Abbayes de Normandie » > Abbaye de Cerisy-La-Forêt Cerisy-la-Forêt Cerisy-la-Forêt Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt

Manche

Festival « Etonnantes Abbayes de Normandie » > Abbaye de Cerisy-La-Forêt Cerisy-la-Forêt, 29 octobre 2022, Cerisy-la-Forêt. Festival « Etonnantes Abbayes de Normandie » > Abbaye de Cerisy-La-Forêt

Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

2022-10-29 – 2022-11-01 Cerisy-la-Forêt

Manche Cerisy-la-Forêt Du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre, les Amis de l’Abbaye ont le plaisir de se joindre au festival « Etonnantes Abbayes de Normandie », lancé du 26 octobre au 1er novembre par Les Abbayes de Normandie – Route historique. A l’occasion de cette première édition sur la thématique du silence, les Abbayes de Normandie vous invite à découvrir la beauté du patrimoine monastique normand à travers une programmation singulière et multiculturelle, relayée dans une vingtaine d’abbayes et de sites du réseau et de participer à une expérience immersive unique par la diffusion de l’exposition sonore d’Aret MADILIAN. Au programme du festival à l’abbaye :

– deux ouvertures exceptionnelles les lundi 31 octobre et mardi 1er novembre, de 12h à 18h,

– la diffusion de l’exposition sonore d’Aret MADILIAN dans deux lieux emblématiques de l’Abbaye, l’église abbatiale Saint-Vigor et la chapelle Saint-Gerbold, dite de l’Abbé,

– une visite guidée chuchotée, le lundi 31 octobre à 15h. Du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre, les Amis de l’Abbaye ont le plaisir de se joindre au festival « Etonnantes Abbayes de Normandie », lancé du 26 octobre au 1er novembre par Les Abbayes de Normandie – Route historique. A l’occasion de cette… contact@abbaye-cerisy.fr https://www.abbaye-cerisy.fr/programmation/ Cerisy-la-Forêt

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt, Manche Autres Lieu Cerisy-la-Forêt Adresse Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche Ville Cerisy-la-Forêt lieuville Cerisy-la-Forêt Departement Manche

Cerisy-la-Forêt Cerisy-la-Forêt Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cerisy-la-foret/

Festival « Etonnantes Abbayes de Normandie » > Abbaye de Cerisy-La-Forêt Cerisy-la-Forêt 2022-10-29 was last modified: by Festival « Etonnantes Abbayes de Normandie » > Abbaye de Cerisy-La-Forêt Cerisy-la-Forêt Cerisy-la-Forêt 29 octobre 2022 Cerisy-la-Forêt manche Rue des Sangles Cerisy-la-Forêt Manche

Cerisy-la-Forêt Manche