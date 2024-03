Festival Eté Nomade 10ème édition Plage de Dienville Dienville, vendredi 28 juin 2024.

Le Festival Eté Nomade revient cette année pour sa 10ème édition !

Rendez-vous à la plage de Dienville pour profiter de cet événement incontournable et pour bien commencer l’été !

Eté Nomade est un rassemblement de passionnés, ouvert à toute la famille et respectueux de l’environnement, quiétude et sérénité.

De nombreuses animations sont prévues au programme

– Des concerts 8 en tout en accès libre et sur participation consciente, pour égayer vos soirées le vendredi dès 20h30, le samedi à 18h, et le dimanche à 15h.

Plusieurs artistes se produiront David Lesage, Matthew Brille Art, Cyrille Lecoq & Kelu, Adèle B, Jeremy Nattagh & Friends, David Charrier, Lily Jung, et Duo Será.

– Des ateliers de découverte et perfectionnement d’instruments méconnus le handpan, le didgeridoo, la guimbarde…

– Un village de créateurs, qui regroupe des fabricants d’instruments, de bijoux, de poteries, de totems, mais aussi différents stands lithothérapie, artistes, et associations…

– Un village bien-être, pour découvrir la relaxation, les massages intuitifs, la réflexologie, le yoga, les thérapies vibratoires, le cercle de tambours, la mantra-thérapie, le reboutage…

Sur place, vous trouverez de quoi boire et vous restaurer bières et boissons locales, restauration végé fait maison.

Le Festival Eté Nomade n’attend plus que vous ! Eur.

Plage de Dienville Base nautique et de loisirs

Dienville 10500 Aube Grand Est convention.ete.nomade@gmail.com

