On vous a dit Étang d’Arts ! r r nUn festival qui prône la culture locale à travers le développement durable, ça te parle ? r r nConcept simple : r r nBalade toi entre les stands de notre village créateur, développement durable et graffeur r nApprend à graffer ! r nFais-toi tatouer au henné ! r nAmbiance toi sur nos artistes rap, pop, jazz, talentueux, et marseillais (peut être que tu les connais) ! r nPlus de 7 000 festivaliers lors de la dernière éditions ! r r n Prochainement sur FB : la programmatio r n Pour plus d’info rejoins notre Instagram et notre site internet ! r n @festivaletangdarts r nwww.etangdarts.fr

Un festival qui prône la culture locale à travers le développement durable

