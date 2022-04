FESTIVAL “ET SI ON CHANTAIT ?” Étriché Étriché Catégories d’évènement: Étriché

Étriché Maine-et-Loire Étriché 12 EUR Vous êtes amateur de l’ambiance festival ? L’association En’chanté, située sur la commune d’Etriché, vous propose de partir à la découverte de la voix. Chanteuse lyrique, beat boxers, chorale d’enfants, chorale d’adultes…. De nombreux artistes ont répondu présents pour venir vous faire découvrir la voix dans tous ses états. Les festivités débuteront à 16h, salle de l’ Alerte à Etriché. Vous pourrez venir écouter et applaudir NAZCA, TAKODA, La compagnie La pie Piétonne, le groupe ZEL, et plein d’autres encore.” Buvette et restauration sur place. Billetterie en ligne. Une aventure musicale à ne manquer sous aucun prétexte ! +33 6 83 83 42 45 Vous êtes amateur de l’ambiance festival ? L’association En’chanté, située sur la commune d’Etriché, vous propose de partir à la découverte de la voix. Chanteuse lyrique, beat boxers, chorale d’enfants, chorale d’adultes…. De nombreux artistes ont répondu présents pour venir vous faire découvrir la voix dans tous ses états. Les festivités débuteront à 16h, salle de l’ Alerte à Etriché. Vous pourrez venir écouter et applaudir NAZCA, TAKODA, La compagnie La pie Piétonne, le groupe ZEL, et plein d’autres encore.” Buvette et restauration sur place. Billetterie en ligne. Étriché

