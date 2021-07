La Mure La Mure Isère, La Mure FESTIVAL » Et si nous tentions la fraternité » La Mure La Mure Catégories d’évènement: Isère

La Mure

FESTIVAL » Et si nous tentions la fraternité » La Mure, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, La Mure. FESTIVAL » Et si nous tentions la fraternité » 2021-07-09 – 2021-07-13 différents endroits de La Mure et environs (voir programme) Plateau Matheysin divers endroits

La Mure Isère La Mure Un collectif d’associations Matheysines s’est mobilisé autour du thème de LA FRATERNITE pour dire la fraternité, ici et maintenant ! Avec un regard philosophique et historique, sans récupération communautaire ou religieuse. etsinoustentionslafraternite@gmail.com +33 6 31 01 52 62 dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Mure Étiquettes évènement : Autres Lieu La Mure Adresse différents endroits de La Mure et environs (voir programme) Plateau Matheysin divers endroits Ville La Mure lieuville 44.90547#5.78725