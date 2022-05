FESTIVAL ET RON, BIBERONS, PETITS PATAPONS Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Public familial, 0-6 ans.

Le thème choisi pour cette 8ème édition est le sommeil, les rêves et les cauchemars. Spectacles qui émerveillent, contes qui éveillent, ateliers pour favoriser la création et l’expression, sans oublier les sourires, les émotions : la culture dès le plus jeune âge, dans toute sa diversité, favorise l’ouverture d’esprit et le bien-vivre ensemble. Un enjeu d’autant plus important dans la période que nous traversons. Et ron, biberons, petits patapons ne cesse de susciter les rencontres, les échanges, la convivialité. Ce festival reste un formidable moyen de se rassembler et de partager des émotions.

Jouons, chantons, écoutons des histoires et amusons-nous en famille ! contact.med@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ Anna Aparicio Català

