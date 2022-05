Festival et release party le Collectif La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Festival et release party le Collectif La Bellevilloise, 15 juin 2022, Paris. Le jeudi 16 juin 2022

de 18h30 à 00h00

Le mercredi 15 juin 2022

de 18h30 à 00h00

. gratuit

Le festival Le Collectif se déroulera à La Bellevilloise les 15 et 16 juin 2022. Découvrez la programmation Le Collectif, l’incubateur de YouTube et du Studio des Variétés en partenariat avec Virgin Records, s’empare de la Bellevilloise pour deux soirées live inédites et la release party de la compilation de l’édition #4. La scène rap émergente à l’honneur avec 26 artistes passés par le programme et une compilation dévoilée en exclusivité ! Entrée gratuite sur réservation. Places limitées. AU PROGRAMME DU CLUB Les éditions #2 et #3 à l’assaut du public de la Bellevilloise 15 juin : Alicia. / Allebou / Boa Joo / Dajak / Damlif / Grand Singe / J. Swyce / SVG / avec la présence de G.Kill de 2Bal2Neg 16 juin : Carbonne / Lhiroyd / Olga Kiav / Onha / Reÿn / Sika Deva / Student Kay / Zak avec la présence de G.Kill de 2Bal2Neg AU PROGRAMME DE LA HALLE AUX OLIVIERS L’édition #4 présentera en live et en exclusivité sa compilation la veille de sa sortie 16 juin : Aurel Isborn / Chikou / Esken / Josephe / Jouvence / Kader Diaby 4Real / Semji / Stellio / Timéa / Vin’s avec la présence de Myriam Manhattan L’INCUBATEUR DE LA SCÈNE RAP ÉMERGENTE Depuis son lancement en 2018, Le Collectif (ex STRI-IT) vise à faire émerger et à soutenir les talents de demain via la mise en place d’un programme d’accompagnement des artistes issus des musiques rap (hip hop, r’n’b, slam, dancehall…). Chaque année, dix lauréats sélectionnés par un éminent comité artistique bénéficient d’un appui à la fois collectif et personnalisé dispensé par le SDV – Le Studio des Variétés et YouTube, en partenariat avec Virgin Records, un label Universal Music. LE PROGRAMME Pendant un an, les dix artistes soutenus par l’incubateur peuvent optimiser toutes les facettes de leur projet et accroître leur visibilité en profitant d’un accompagnement personnalisé. Au programme : coaching individuel, ateliers chant, M.A.O., vidéo, écriture, soutien complet des équipes musique de YouTube, production d’un titre distribué par Virgin Records, concert etc… Pour en savoir plus www.lecollectif.com Ouverture de la billetterie le 20 mai La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Contact :

FESTIVAL & RELEASE PARTY LE COLLECTIF

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris Departement Paris

La Bellevilloise Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival et release party le Collectif La Bellevilloise 2022-06-15 was last modified: by Festival et release party le Collectif La Bellevilloise La Bellevilloise 15 juin 2022 La Bellevilloise Paris Paris

Paris Paris