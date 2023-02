Festival – Et pourquoi pas ? Domiane de la Roche Cerizay Catégories d’Évènement: Cerizay

Deux-Sèvres

Festival – Et pourquoi pas ? Domiane de la Roche, 3 juin 2023, Cerizay . Festival – Et pourquoi pas ? Avenue de la Gare Domiane de la Roche Cerizay Deux-Sevres Domiane de la Roche Avenue de la Gare

2023-06-03 – 2023-06-03

Domiane de la Roche Avenue de la Gare

Cerizay

Deux-Sevres Journée gratuite: marché de producteurs et de créateurs, concerts et animations pour les enfants.

Soirée concert: Informations et programmation prochainement disponibles. Journée gratuite: marché de producteurs et de créateurs, concerts et animations pour les enfants.

Soirée concert: Informations et programmation prochainement disponibles. +33 5 49 80 57 11 non communiqué

Domiane de la Roche Avenue de la Gare Cerizay

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Cerizay, Deux-Sèvres Autres Lieu Cerizay Adresse Cerizay Deux-Sevres Domiane de la Roche Avenue de la Gare Ville Cerizay lieuville Domiane de la Roche Avenue de la Gare Cerizay Departement Deux-Sevres

Cerizay Cerizay Deux-Sevres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cerizay /

Festival – Et pourquoi pas ? Domiane de la Roche 2023-06-03 was last modified: by Festival – Et pourquoi pas ? Domiane de la Roche Cerizay 3 juin 2023 Avenue de la Gare Domiane de la Roche Cerizay Deux-Sevres Deux-Sèvres Domiane de la Roche Cerizay

Cerizay Deux-Sevres