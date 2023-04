Festival « Et maintenant ? » : le festival des idées de demain Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le mardi 06 juin 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit 01 44 78 80 50 ARTE et France Culture vous interrogent sur l’actualité, vos questionnements et vos inspirations sur l’avenir. Proposé par Arte et France Culture, la seconde édition de ce festival international des idées de demain – qui aura lieu en octobre à la Gaîté Lyrique – est résolument tourné vers l’avenir. En avant-première, la médiathèque interrogera autour du thème « Et maintenant ? On prend le temps ! ». C’est le temps libre qui est questionné : vacances, retraites, année sabbatique… Alors que nous n’avons jamais eu autant de temps libre, pourquoi avons-nous la sensation de ne jamais avoir le temps ? À quoi perd-on son temps ? Et où a-t-on envie d’en gagner ? Pour tenter de répondre à ces questions, venez prendre la parole et débattre en bibliothèque autour du questionnaire réalisé pour cette occasion par la Fondation Jean Jaurès. Débat en compagnie de Nadia Daam, journaliste et chroniqueuse a l’émission 28 minutes sur Arte. Sur réservation www.bibliocite.fr/evenements ou 01 44 78 80 50 En savoir plus sur le festival Et maintenant ? : https://www.etmaintenant-lefestival.fr/ Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr www.bibliocite.fr/evenements

