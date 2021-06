Paimpont Paimpont 35380, Paimpont Festival Et Dire et Ouissance : Soirée Dithyrambes Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: 35380

Festival Et Dire et Ouissance : Soirée Dithyrambes Paimpont, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paimpont. Festival Et Dire et Ouissance : Soirée Dithyrambes 2021-06-26 – 2021-06-26 Le Tertre Le Cannée

Paimpont 35380 Paimpont La présente édition est placée sous le signe des dithyrambes, chers à Dixit Poétic pour célébrer les arts poétiques. Nous multiplierons les occasions d’allier et de croiser dégustations de poésie à haute voix et dégustations de liquides délicieux conçus par des artisans. La voix nue est cette année privilégiée, que ce soit au poème, ou au chant. Il importera aussi d’avoir le temps de prendre le temps d’écouter les textes, de voir les corps dire ou remuer les textes, d’échanger avec les auteurs et entre nous, de flâner sur les lieux de lecture et entre deux lectures sur le territoire de Brocéliande. Oui, c’est bien cela : prendre le temps pour mieux assimiler ce que dit le langage des poètes ; prendre le temps de se rencontrer autour d’un vers, ou d’une prose, ou d’une performance, et d’un verre… Avec S. Daucourt-Fridiksson, S. Loizeau & E. Petit et Sylvie Lantinier. En ce lieu mythique de la Brocéliande d’aujourd’hui, le trio de poètes sera rejoint par Sylvie Lantinier avec laquelle elles formeront un quator pour dithyrambes.

Entrée gratuite mais réservation indispensable. Places limitées. dixitpoetic@gmail.com +33 2 99 07 85 49 http://www.dixitpoetic.fr/

