Le Festival Et 20 l’Été est un festival d’arts de la rue qui organise des représentations dans les espaces publics du 20ème arrondissement. Sa 13ème édition a lieu du 22 au 26 juin 2022. Le Festival Et 20 l’Été invite à des expériences étonnantes, inattendues et propose une programmation gratuite, accessible et de proximité. Le festival est pluridisciplinaire et porte une attention particulière aux formes de création contemporaines. Dans une volonté de transformation de l’espace public et de détournement de ses usages, le festival donne à voir des dimensions méconnues des lieux qui font notre quotidien. Pour cette nouvelle édition, le Festival Et 20 l’Été programme 10 compagnies, pour 26 représentations dans les espaces publics, places, parcs et jardins du 20ème arrondissement : – Détachement International du Muerto Coco – Cie Little Garden – Fabrizio Solinas – PLATEFORME – La Fabrique Fastidieuse – Julien Fournet – L’Amicale – Compagnie mkcd – Marine Colard – ktha compagnie – Compagnie La Pigeonnière – groupe nuits Le Festival Et 20 l’Été est un festival de la Mairie du 20ème arrondissement de Paris, organisé par Paris Culture 20. Contact : https://www.et20lete.com/ 01.43.15.22.73 festival.et20lete@gmail.com https://www.facebook.com/et20lete/ https://www.facebook.com/et20lete/

